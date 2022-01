Kyrgyzstan, Tajikistan đạt thỏa thuận chấm dứt hành động thù địch

Ngày 28/1, hãng thông tấn Sputnik (Nga) dẫn nguồn tin biên phòng Kyrgyzstan cho biết Kyrgyzstan và Tajikistan đã nhất trí về việc chấm dứt các hành động thù địch ở biên giới hai nước.

Binh sỹ Kyrgyzstan gác tại khu vực biên giới với Tajikistan. (Ảnh: Eurasianet/TTXVN)

Theo nguồn tin trên, người phát ngôn của Cơ quan Biên phòng Kyrgyzstan cho biết trong các cuộc đàm phán, đại diện hai nước đã đạt được một số thỏa thuận gồm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn; rút lực lượng và phương tiện bổ sung cho khu vực biên giới; nối lại giao thông trên đường cao tốc Batken-Isfana; tạo điều kiện để các nhân viên thực thi pháp luật Kyrgyzstan và Tajikistan thực hiện công tác tuần tra chung ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn xung đột.

Trước đó, người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) Vladimir Zainetdinov ngày 27/1 cho biết Tổng Thư ký CSTO Stanislav Zas đã có cuộc điện đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Tajikistan Nasrullo Mahmudzoda và Thư ký Hội đồng An ninh Kyrgyzstan Marat Imankulov, trong đó Tổng Thư ký CSTO đã kêu gọi lập tức ngừng bắn giữa hai bên ở biên giới Kyrgyzstan-Tajikistan.

Ông Zas nêu rõ: “Các cuộc đụng độ mới dẫn đến thương vong tại biên giới gây quan ngại sâu sắc. Cuộc đối đầu vũ trang ở biên giới Tajikistan-Kyrgyzstan phải lập tức dừng lại. Xung đột phải được giải quyết hoàn toàn tại bàn đàm phán bằng các biện pháp hòa bình. Vì điều này, CSTO sẵn sàng hỗ trợ Kyrgyzstan và Tajikistan giải quyết xung đột.”

Ông Zas bày tỏ tin tưởng lãnh đạo của hai quốc gia thành viên CSTO này sẽ tìm ra những cách thức có thể chấp nhận được để giải quyết vấn đề biên giới phức tạp.

Ngày 27/1, phía Kyrgyzstan cáo buộc lực lượng Tajikistan nổ súng nhằm vào các binh sĩ Kyrgyzstan trong vụ bùng phát bạo lực mới giữa hai bên.

Theo truyền thông, các cuộc đụng độ mới xảy ra giữa Kyrgyzstan và Tajikistan đã khiến một dân thường Tajikistan thiệt mạng và 17 lính biên phòng và dân thường của cả hai bên bị thương.

Trước đó, hồi cuối tháng 4/2021, binh lính Tajikistan và Kyrgyzstan đã đấu súng ở một trạm cấp nước gần làng Kok-Tash, phía Tây Kyrgyzstan sát biên giới với Tajikistan. Bộ Y tế Kyrgyzstan cho biết 13 công dân nước này đã thiệt mạng và 121 người bị thương. Trong khi đó, phía Tajikistan ghi nhận 3 người chết và 31 người bị thương.

Trước năm 1991, Tajikistan và Kyrgyzstan cùng là hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, do đó biên giới giữa hai nước chủ yếu mang tính chất quản lý hành chính. Sau khi tách ra vào năm 1991, hai nước đã tổ chức nhiều vòng đàm phán nhưng chưa thể phân định hoàn toàn đường biên giới.

Theo CNN