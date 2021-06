Italy mừng Quốc khánh - thời khắc khởi động và tái sinh đất nước

Ngày 2/6, Italy đã tổ chức kỷ niệm 75 năm “Ngày Cộng hòa" hay Quốc khánh. Do đại dịch COVID-19, năm 2021 là năm thứ hai Italy không tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh mở cho công chúng và diễu binh như truyền thống.

Buổi lễ diễn ra trang trọng trước tượng đài Milite Ignoto (tượng đài người lính vô danh) với sự tham dự của Tổng thống Sergio Mattarella, Thủ tướng Mario Draghi, Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzo Guerini, Chủ tịch thượng viện Elisabetta Casellati, Chủ tịch Hạ viện Roberto Fico, cùng các quan chức cấp cao của Italy.

Trong thông điệp nhân ngày Quốc khánh , Tổng thống Mattarella khẳng định đây là một sự khởi đầu mới sau đại dịch COVID-19 , cũng giống như thời khắc quan trọng cách đây 75 năm, phần lớn người dân Italy đã nói không với chế độ quân chủ bằng cuộc trưng cầu ý dân .

Tổng thống Mattarella khẳng định: “Cách đây 75 năm, khi giành lại tự do, người dân Italy đã lựa chọn vận mệnh của chính mình với cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 2/6/1946. Phiếu bầu cho nền Cộng hòa đã cho phép Italy bước vào con đường dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển…”

Phát biểu tại Phủ Tổng thống Quirinale, Tổng thống Mattarella nhấn mạnh những hệ lụy từ đại dịch đã cho thấy vai trò của đoàn kết dân tộc, phối hợp hiệu quả để phòng chống và đẩy lùi đại dịch.

Tổng thống Mattarella kêu gọi cùng nỗ lực đoàn kết, khởi động lại đất nước và tìm kiếm những triển vọng mới để phát triển và hiện đại hóa đất nước.

Dù lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Italy được tổ chức đơn giản hơn so với truyền thống do đại dịch COVID-19, năm nay vẫn có đông đảo người dân và du khách quanh quảng trường Venezia ở thủ đô Roma đến theo dõi màn trình diễn quốc kỳ (Frecce Tricolori) do phi đội máy bay biểu diễn thực hiện nhân ngày Quốc khánh./.

