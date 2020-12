IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công đẫm máu tại Đại học Kabul

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 2/11 đã thừa nhận gây ra vụ xả súng đẫm máu trước đó cùng ngày tại Đại học Kabul - một trong những trường đại học chính của Afghanistan, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 22 người bị thương, trong đó phần lớn là sinh viên.

Cảnh sát Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại một trường đại học ở Kabul, ngày 2/11/2020. (Nguồn: AP/TTXVN)

Amaq, cơ quan tuyên truyền của IS, cho biết 2 tay súng IS đã tấn công một buổi lễ tốt nghiệp do Chính phủ Afghanistan tổ chức tại Đại học Kabul cho các thẩm phán và điều tra viên vừa hoàn thành một khóa học tại ngôi trường này.

Những kẻ tấn công đã dùng vũ khí tự động nhắm vào những người vừa tốt nghiệp, sau đó đụng độ với lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ lễ tốt nghiệp cũng như lực lượng được tăng cường đến hiện trường.

Trước đó, một nhóm tay súng đã xông vào Đại học Kabul vào khoảng trưa 2/11 (giờ địa phương) sau khi kích hoạt các thiết bị nổ .

Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 3 kẻ tấn công sau khi chúng xông vào các tòa nhà của trường và xả súng.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Bộ Nội vụ Tareq Arian cho biết các lực lượng an ninh đã kết thúc chiến dịch truy quét các đối tượng tấn công tại Đại học Kabul. Quan chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết, song cho biết công tác điều tra đang được tiến hành.

Đại học Kabul do nhà nước quản lý, là trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước Afghanistan với 25.000 sinh viên cùng hơn 800 giảng viên và nhân viên.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Kabul trong vòng 10 ngày qua.

Tuần trước, ít nhất 24 người, chủ yếu là sinh viên, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở quận phía Tây Kabul mà IS đã nhận gây ra vụ việc.

Năm 2018, một vụ đánh bom liều chết cũng do IS thực hiện bên ngoài Đại học Kabul cũng khiến hàng chục người thiệt mạng, chủ yếu là các thanh thiếu niên./.

(TTXVN/Vietnam+)