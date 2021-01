Indonesia xác định được vị trí hộp đen máy bay Sriwijaya Air gặp nạn

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Indonesia lúc 13 giờ ngày 11/1 đã xác định được chính xác vị trí hộp đen chiếc máy bay mang số hiệu SJ 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air gặp nạn ngày 9/1.

Thợ lặn thuộc lực lượng hải quân Indonesia tìm kiếm các mảnh vỡ chiếc máy bay gặp nạn tại vùng biển gần đảo Lancang, Indonesia , ngày 10/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo đó, hộp đen của máy bay SJ 182 đã được xác định đang nằm ở độ sâu khoảng 15-16m trong khu vực có phạm vi 140m x 100m thuộc vùng biển Pulau Seribu, Indonesia.

Đội thợ lặn đã được huy động tập trung tại khu vực này để lên phương án trục vớt hộp đen.

Cũng theo Đô đốc Yudo Margono, hộp đen đang bị chôn vùi dưới nhiều mảnh vỡ của máy bay. Do vậy sẽ khó khăn hơn khi đưa được hộp đen lên mặt nước và điều này yêu cầu lực lượng chức năng của Indonesia phải hết sức thận trọng để đảm bảo an toàn cho các thợ lặn.

Tuy nhiên, Đô đốc Yudo Margono cho rằng, việc tìm kiếm hộp đen lần này có phần dễ dàng hơn so với việc tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn JT 610 của hãng hàng không Lion Air năm 2018 do lực lượng chức năng của Indonesia đã nhanh chóng xác định được vị trí của hộp đen lần này không quá sâu so với độ sâu hơn 30m mà hộp đen của máy bay JT 610 được phát hiện.

Đô đốc Yudo Margono khẳng định rằng, hộp đen của máy bay SJ 182 sẽ sớm được đưa lên mặt nước để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo THX