Hong Kong xem xét thực hiện chế độ thẻ thông hành sức khỏe

Báo chí Hong Kong (Trung Quốc) ngày 31/8 cho hay tỷ lệ tiêm mũi vaccine thứ nhất ngừa dịch COVID-19 của Khu hành chính đặc biệt này sau nửa năm đã đạt trên 60%, song tốc độ tiêm chủng chậm lại đáng kể.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Yuen Long, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 23/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Cục trưởng Cục dịch vụ dân sự Hong Kong Nhiếp Đức Quyền, biến thể virus SARS-CoV-2 đã làm gia tăng độ khó trong việc thiết lập hàng rào miễn dịch. Vì vậy Hong Kong cần thực hiện mục tiêu tiêm chủng toàn dân, đồng thời không loại trừ khả năng sẽ thực hiện “thẻ thông hành sức khỏe,” trong thời gian tới có thể sẽ yêu cầu các cơ sở tăng cường hạn chế, chỉ đón tiếp những người đã tiêm chủng vaccine.

Tình hình dịch bệnh đang thay đổi, nên chính sách phòng chống dịch bệnh cũng cần phải điều chỉnh. Các chuyên gia y tế vốn cho rằng khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70% thì bước đầu xây dựng được hàng rào miễn dịch cộng đồng, từ đó ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, xã hội Hong Kong sẽ có thể từng bước phục hồi bình thường.

Tuy nhiên, biến thể Delta hoành hành toàn cầu cho thấy việc tiêm chủng vaccine không thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan, quan niệm miễn dịch cộng đồng đã không còn phù hợp với thực tế, nên cần phải tiêm chủng toàn dân mới tương đối an toàn.

Đối diện với mối đe dọa của biến thể COVID-19, Hong Kong vẫn cần phải kiên trì sách lược “zero COVID-19” (không COVID-19), kiểm soát nghiêm ngặt nhập cảnh, củng cố thành quả chống dịch, đồng thời đẩy mạnh tiêm chủng vaccine .

Với tỷ lệ tiêm chủng hiện nay của Hong Kong, còn rất xa mới đạt được mục tiêu tiêm chủng toàn dân, chưa kể kinh nghiệm của nhiều nơi cho thấy khi tỷ lệ tiêm chủng đạt đến mức độ nhất định, số người tiêm chủng sẽ giảm mạnh, thậm chí sẽ rơi vào tình trạng ngừng trệ, do đó làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy tiêm chủng toàn dân là một thách thức rất lớn đối với Hong Kong.

Vì vậy, thực hiện rộng rãi thẻ thông hành sức khỏe là điều hết sức cần thiết: Một là có lợi cho chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân toàn thành phố; Hai là khuyến khích nhiều người dân tranh thủ đi tiêm, tiêm càng sớm càng tốt; Ba là mở đường cho việc khôi phục thông quan toàn diện.

Trên thực tế, thẻ thông hành sức khỏe chính là phiên bản “an tâm xuất hành” nâng cấp kết hợp với mã QRCode, những người đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể được nới lỏng một phần hạn chế, đi lại bằng mã QRCode, chẳng hạn thường xuyên đến các địa điểm công cộng như nhà hàng, trường học và rạp hát, cũng như tham gia các sự kiện tụ tập đông người.

Ngược lại, những người chưa tiêm vaccine thì sẽ không được đến những địa điểm nói trên. Đây hoàn toàn không phải là “trừng phạt vaccine,” mà là một sự bảo vệ, bởi vì những người chưa được tiêm chủng rất dễ bị lây nhiễm, việc đi vào những nơi có nguy cơ cao và tham gia các hoạt động đông người sẽ làm gia tăng mối đe dọa về an toàn sức khỏe. Đồng thời, thẻ thông hành sức khỏe cũng có thể tiếp tục phát huy tác dụng kịp thời truy vết và ngăn chặn chuỗi lây lan của virus, đạt được trạng thái “zero COVID-19.”

Người dân đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách tại Hong Kong (Trung Quốc) khi dịch COVID-19 bùng phát, ngày 2/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thẻ thông hành sức khỏe không phải là vấn đề mới mẻ: Kế hoạch tiêm chủng vaccine của Israel yêu cầu nghiêm ngặt bất kỳ đối tượng nào từ 3 tuổi trở lên bước vào quán ăn, hồ bơi và bảo tàng... đều phải chứng minh đã tiêm chủng vaccine, hoặc xuất trình giấy xét nghiệm âm tính; Bắt đầu từ giữa tháng Tám, Singapore dần gỡ bỏ hạn chế đối với những người đã hoàn thành tiêm chủng vaccine; Ở Mỹ, ngày càng nhiều chính quyền bang và tổ chức tư nhân bắt buộc tiêm chủng, nếu không sẽ cấm đi làm... Hong Kong đã sớm yêu cầu tất cả nhân viên công vụ, nhân viên y tế, nhân viên các viện dưỡng lão và người tàn tật, cũng như giáo viên và nhân viên các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và các trường đặc biệt cũng phải được tiêm chủng, nếu không phải tự trả phí xét nghiệm 2 tuần 1 lần.

Những biện pháp “vừa mềm vừa cứng” trên đã mang lại hiệu quả nhất định. Hiện nay, xuất phát từ yêu cầu tiêm chủng toàn dân để bảo vệ an toàn của người dân thành phố, nên cần tính toán phương án thực hiện thẻ thông hành sức khỏe, thông qua việc hạn chế vào một số địa điểm để khuyến khích những người dân đang do dự đi tiêm chủng. Vì lợi ích chung của người dân, khi cần thiết chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn.

Nếu không có tỷ lệ tiêm chủng cao làm cơ sở, sẽ khó có thể nới lỏng hoặc hủy bỏ các lệnh hạn chế tập trung, đồng thời cũng không thể mở cửa sân bay, hải quan, thực hiện thông quan tự do. Nỗ lực nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, củng cố thành quả chống dịch là chìa khóa then chốt để xã hội Hong Kong phục hồi toàn diện, đi lại và thông quan tự do, kinh tế thoát khỏi suy thoái.

Do đó, chính quyền cần phải quyết liệt hơn, tìm mọi cách để thúc đẩy tiêm chủng, đồng thời, người dân cũng phải chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội, tự giác tiêm chủng vaccine.

Theo THX