Hội nghị LHQ về không phổ biến vũ khí hạt nhân lại bị hoãn do địch

Theo Kyodo, các nguồn tin ngoại giao ngày 29/12 thông báo một hội nghị của Liên hợp quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân, được ấn định diễn ra vào tháng sau, lại bị hoãn do sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) của Liên hợp quốc. (Nguồn: ploughshares.org)

Cuộc nhóm họp để xem xét lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân dự kiến được tổ chức từ ngày 4-28/1 tại New York, sau nhiều lần bị hoãn so với thời điểm ấn định ban đầu vào năm 2020 do đại dịch. Nhưng cuối cùng kế hoạch này đã không thể thực hiện. Hiện chưa rõ khi nào hội nghị mới có thể diễn ra.

Mỹ và một số nước châu Âu đã chứng kiến sự gia tăng đột ngột các ca mắc COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể Omicron, khiến nhà chức trách tái áp đặt một số hạn chế tại các địa điểm trong nhà và giao thông công cộng.

New York là một trong những khu vực bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong làn sóng lây nhiễm mới nhất tại Mỹ cũng như chính quyền Tổng thống Joe Biden và giới chức địa phương đang nỗ lực để nhiều người dân tiêm chủng hay tiêm mũi bổ sung.

