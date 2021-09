Hội đồng Bảo an thông qua hai nghị quyết về Afghanistan và Iraq

Ngày 17/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết 2596 về gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) và Nghị quyết 2597 về Nhóm điều tra Liên hợp quốc truy cứu tội ác do Da’esh/ISIL (UNITAD) gây ra tại Iraq.

Người tị nạn Afghanistan tại các khu lều tạm ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nghị quyết 2596 quyết định gia hạn kỹ thuật nhiệm vụ của UNAMA thêm sáu tháng, đến ngày 17/3/2022. UNAMA vẫn sẽ giữ nguyên các nhiệm vụ hiện nay là hỗ trợ tiến trình chính trị, các vấn đề cứu trợ, tái thiết và phát triển tại Afghanistan.

Nghị quyết đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc có báo cáo trước Hội đồng Bảo an trước 17/1/2022 về các khuyến nghị liên quan đến nhiệm vụ của Phái bộ trong tương lai. Đồng thời, nghị quyết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm một chính phủ toàn diện ở Afghanistan với sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ; đồng thời bảo đảm các quyền con người, trong đó có của phụ nữ, trẻ em và các nhóm thiểu số.

Trong khi đó, Nghị quyết 2597 gia hạn nhiệm vụ của UNITAD thêm 12 tháng, đến ngày 18/9/2022. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an ghi nhận nỗ lực và hiệu quả hoạt động của UNITAD trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và tình hình an ninh phức tạp ở Iraq. Các nước cũng đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ và các cấp chính quyền địa phương của Iraq đối với Phái bộ UNITAD.

Nhiều phát biểu cam kết tiếp tục hỗ trợ phái bộ thực hiện nhiệm vụ hiệu quả trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp của Iraq.

UNAMA được thành lập năm 2002 với nhiệm vụ hỗ trợ tiến trình chính trị, các vấn đề cứu trợ, tái thiết và phát triển tại Afghanistan.

Nhóm điều tra UNITAD được thành lập năm 2017, có nhiệm vụ hỗ trợ việc truy cứu trách nhiệm của các thành viên ISIL/Da’esh về các tội ác chiến tranh , tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng đã thực hiện ở Iraq.

Theo AP, THX