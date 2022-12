HĐBA LHQ thông qua nghị quyết về miễn trừ đối với viện trợ nhân đạo

Toàn cảnh một cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2664 cho phép duy trì viện trợ nhân đạo đến những nước đang bị Liên hợp quốc áp đặt các lệnh trừng phạt, đặc biệt là phong tỏa tài sản .

Nghị quyết 2664 nêu rõ việc cung cấp, phê duyệt các khoản thanh toán, tài sản tài chính, nguồn lực kinh tế cũng như cung cấp dịch vụ hàng hóa thiết yếu để đảm bảo hỗ trợ nhân đạo kịp thời là không vi phạm lệnh phong tỏa tài sản của Hội đồng Bảo an hoặc các ủy ban trừng phạt liên quan.

Quy định mới sẽ áp dụng với các chương trình, quỹ và cơ quan Liên hợp quốc, cũng như các tổ chức tham gia vào công tác nhân đạo của Liên hợp quốc.

Theo nghị quyết, quy định miễn trừ sẽ chỉ áp dụng trong 2 năm với cơ chế trừng phạt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mạng lưới khủng bố al-Qaeda kể từ ngày nghị quyết được được thông qua và Hội đồng Bảo an có thể gia hạn. Nghị quyết đã nhận được 14/15 phiếu ủng hộ trong Hội đồng Bảo an, với Ấn Độ bỏ phiếu trắng.

Trong vòng 9 tháng từ khi nghị quyết được thông qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ soạn thảo báo cáo về những hậu quả nhân đạo không mong muốn từ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an, bao gồm lệnh cấm đi lại, cấm vận vũ khí, cũng như những biện pháp đặc biệt theo các cơ chế trừng phạt hiện nay. Báo cáo cũng sẽ bao gồm đề xuất về cách thức giảm thiểu và giảm nhẹ những hậu quả như vậy thông qua việc ban hành các quy định miễn trừ bổ sung.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế đã hoan nghênh động thái trên, đồng thời bày tỏ hy vọng quy định mới sẽ giúp cải thiện dịch vụ cho các cộng đồng như chăm sóc sức khỏe và cung cấp nước sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)