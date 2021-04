Hàn Quốc và EU thảo luận biện pháp tăng hợp tác song phương

Ngày 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã gặp Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu (EU) Claudio Graziano, thảo luận tình hình an ninh khu vực cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook (trái) và Tướng Graziano trong cuộc gặp ngày 7/4. (Nguồn: Yonhap)

Theo thông báo của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Suh Wook nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Ông đồng thời kêu gọi EU tham gia tích cực vào Đối thoại An ninh Seoul và Hội nghị cấp bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sắp tới, đều do Chính phủ Hàn Quốc chủ trì.

Về phần mình, Tướng Graziano bày tỏ ủng hộ các nỗ lực hòa bình của Hàn Quốc thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí chia sẻ các chiến lược về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU ngay khi vạch ra chiến lược, cũng như thảo luận các biện pháp hợp tác cụ thể.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: “Hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm ứng phó một cách hiệu quả với những thay đổi tình hình an ninh bằng cách chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực an ninh hàng hải, chống khủng bố và an ninh mạng .”

Trước đó cùng ngày, Tướng Graziano đã gặp Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) - Tướng Won In-choul, và thảo luận tình hình an ninh tại Bán đảo Triều Tiên .

Ông Won In-choul kêu gọi EU tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Seoul nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo cũng như thiết lập hòa bình lâu dài, trong khi ông Graziano đề xuất “thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược thông qua hợp tác quân sự bền vững.”

Tướng Claudio Graziano thăm Hàn Quốc theo lời mời của JCS./.

(TTXVN/Vietnam+)