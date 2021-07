Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất cùng ASEAN hậu COVID-19

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngày 7/6, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yeo Seung-bae đã đồng chủ trì “Đối thoại Hàn-ASEAN” trực tuyến cùng với ông Emaleen Abdul Rahman Teo, Thứ trưởng Ngoại giao Brunei.

Quang cảnh cuộc Đối thoại Hàn-ASEAN . (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cung cấp)

Đây là kênh đối thoại thường niên có sự tham gia của các quan chức cấp cao Hàn Quốc và 10 nước ASEAN cùng Phó Tổng Thư ký ASEAN.

Các quan chức các nước thành viên ASEAN đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục phát triển bất chấp tình hình dịch COVID-19 từ năm ngoái và đặc biệt đánh giá Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc đã giúp ích rất nhiều trong nỗ lực của ASEAN vượt qua dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Thứ trưởng Yeo Seung-bae cho biết Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy hợp tác thực chất, tập trung vào các định hướng chiến lược trong "Chính sách hướng Nam mới +” để cùng ASEAN vượt qua dịch COVID-19 và chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu COVID-19.

Về giao lưu nhân dân, phía Hàn Quốc cũng nhất trí với ASEAN rằng việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thế hệ tiếp theo của hai bên là chìa khóa cho hợp tác trong tương lai giữa Hàn Quốc và ASEAN và hai bên sẽ tiếp tục giao lưu sử dụng công nghệ thông tin để vượt qua những trở ngại bởi dịch COVID-19.

Hướng tới sự thịnh vượng, Hàn Quốc cho rằng cần tích cực theo đuổi thiết lập một hệ thống kinh tế đa phương bền vững, thân thiện với môi trường trong giai đoạn hậu COVID-19.

Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng hợp tác song phương sang lĩnh vực tài chính bằng cách thành lập Trung tâm Hợp tác tài chính ASEAN-Hàn Quốc trong năm nay.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh nước này sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng, chống biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong bối cảnh hợp tác đảm bảo an ninh phi truyền thống cho những người yếu thế đã trở nên quan trọng hơn do dịch COVID-19.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng yêu cầu nhận được sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt của các nước ASEAN để Hàn Quốc có thể góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu với việc đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 28) vào năm 2023.

Các đại biểu chia sẻ quan điểm cần tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN nhằm duy trì và phát triển hòa bình ở khu vực trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp.

Phía Hàn Quốc đánh giá cao việc các tổ chức do ASEAN lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chủ nghĩa đa phương rộng mở và toàn diện trong khu vực, đồng thời sẽ tiếp tục tôn trọng các nguyên tắc mà cả hai bên cùng nhất trí như cởi mở, bao trùm, minh bạch và trật tự dựa trên luật pháp.

Về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, Thứ trưởng Yeo Seung-bae cảm ơn các nước ASEAN đã ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời đưa ra thông điệp nhất quán thúc giục giải quyết hòa bình vấn đề bằng cách nối lại nhanh chóng đối thoại trong tương lai.

Phía Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường nhất quán ủng hộ việc duy trì hòa bình và ổn định, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực tích cực để khôi phục dân chủ, hòa bình và ổn định ở Myanmar.

Trên cơ sở nội dung thảo luận tại cuộc đối thoại này, các quan chức cấp cao ASEAN-Hàn Quốc nhất trí tiếp tục trao đổi để một loạt cuộc họp như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-ASEAN (vào tháng 8 tới) và Hội nghị Cấp cao Hàn-ASEAN (vào tháng 10 tới) diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo Yonhap