Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể XL tái tổ hợp từ Omicron đầu tiên

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/4/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 12/4, Hàn Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên trong nước mắc biến thể XL tái tổ hợp từ biến thể Omicron. Đây là một ca mắc COVID-19 không triệu chứng, được kết luận dương tính với COVID-19 vào ngày 23/3 và người bệnh đã tiêm đủ ba mũi vaccine.

Biến thể XL là biến thể tái tổ hợp gene từ biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron, được phát hiện lần đầu tại Anh vào tháng 2 vừa qua, tới nay đã có 66 trường hợp được phát hiện riêng tại Anh.

Cơ quan y tế Hàn Quốc nhận định biến thể tái tổ hợp XL sẽ không có sự thay đổi đặc tính lớn, nhưng cần tiếp tục theo dõi sát sao.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 mới theo ngày ở Hàn Quốc đã tăng trở lại mức hơn 200.000 trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường cho người dân.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong ngày 12/4, Hàn Quốc đã ghi nhận 210.755 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 33 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên cộng dồn lên 15.635.274.

Theo KDCA, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 100.000 ca, mức thấp nhất trong bảy tuần một ngày trước đó.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 171 trường hợp tử vong do COVID-19 trong ngày 12/4, nâng số người không qua khỏi do COVID-19 lên 19.850 người. Số lượng bệnh nhân nặng đang điều trị là 1.005 người, giảm 94 người so với một ngày trước đó.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến công bố “Kế hoạch hậu Omicron” vào cuối tuần này. Giới chức Hàn Quốc tiếp tục bãi bỏ các biện pháp giãn cách phòng dịch theo hướng khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân.

Ông Sohn Young-rae, một quan chức Bộ Y tế trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 12/4 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc việc chấm dứt quy định giới hạn thời gian hoạt động đến 24h đêm ở khu vực công cộng, như nhà hàng và quán cà phê, và nâng giới hạn hiện tại là 10 người trong các cuộc tụ tập riêng tư. Ông Sohn cho biết người dân có thể ra ngoài không đeo khẩu trang từ đầu tháng 6 hoặc tháng 7 tới.

Về kế hoạch điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội trong tuần tới, ông Sohn cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ điều chỉnh toàn bộ phương án quản lý và đối phó với dịch COVID-19 song đây có phải lần điều chỉnh cuối cùng hay không thì còn phải xem xét thêm.

Theo quan chức này, để có thể cùng chung sống với biến thể Omircon và phục hồi đời sống thường nhật, hệ thống y tế cần chuyển đổi hoàn toàn sang hệ thống y tế thông thường, cung cấp dịch vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 như bệnh nhân cúm mùa hay các bệnh truyền nhiễm thông thường khác.

Hệ thống y tế ở Hàn Quốc đang từng bước chuyển đổi, và cơ quan phòng dịch cũng đang đưa ra phương án ứng phó với biến thể Omicron trong tương lai bao gồm cả việc điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19.

Tuy nhiên, việc nới lỏng mạnh các quy định phòng dịch ở các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện điều dưỡng sẽ gây rủi ro. Do đó, cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ đưa ra các quy định phù hợp và điều chỉnh linh hoạt./.

