Hàn Quốc công bố thời điểm tiến hành phóng tên lửa đẩy Nuri

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 12/8 đã triệu tập họp Ủy ban Vũ trụ Quốc gia, phê chuẩn kế hoạch phóng tên lửa đẩy Nuri của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc.

Mô hình tên lửa Nuri của Hàn Quốc. (Nguồn: koreaherald)

Theo kế hoạch trên, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ đề xuất phóng tên lửa Nuri lần thứ nhất vào ngày 21/10/2021 và lần thứ hai vào ngày 19/5/2022. Ủy ban Vũ trụ Quốc gia sẽ quyết định ngày tháng phóng lần thứ nhất vào cuối tháng sau.

Cùng ngày, Ủy ban Vũ trụ Quốc gia đã tiến hành kiểm tra 21 hạng mục liên quan, như kế hoạch kiểm soát an toàn khi phóng tên lửa, hệ thống an toàn bay cho tên lửa, kế hoạch an toàn tại bãi phóng, tham gia bảo hiểm bồi thường trách nhiệm 200 tỷ won (172,2 triệu USD) phòng trường hợp xảy ra sự cố khi phóng tên lửa Nuri.

Theo kết quả kiểm tra được nhóm đánh giá chuyên trách báo cáo lên Ủy ban Vũ trụ Quốc gia, toàn bộ các bộ phận của tên lửa như động cơ 75 tấn và động cơ 7 tấn, bể chứa nhiên liệu, đã được hoàn tất.

Các tính năng ở từng tầng của tên lửa đều đã được kiểm chứng thành công, quá trình lắp ráp mô hình phóng đã đạt tới giai đoạn hoàn tất.

Vào cuối tháng này, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm nạp-xả chất oxy hóa ở nhiệt độ -183 độ C, nhằm kiểm tra các bộ phận và hệ thống của tên lửa đẩy Nuri có hoạt động bình thường ở môi trường nhiệt độ cực thấp hay không.

Đây là bước thử nghiệm cuối cùng trước khi phóng tên lửa. Kết quả thử nghiệm sẽ quyết định thời điểm phóng tên lửa./.

(Vietnam+)