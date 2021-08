Haiti bổ nhiệm thẩm phán mới điều tra vụ sát hại Tổng thống

Ngày 23/8, Chánh án Bernard Saint Vil của Tòa sơ thẩm ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bổ nhiệm Thẩm phán Gary Orélien phụ trách điều tra vụ sát hại cố Tổng thống Jovenel Moise vào ngày 7/7 vừa qua.

Cảnh sát điều tra bên ngoài dinh thự Tổng thống Haiti Jovenel Moise ở Port-au-Prince, ngày 7/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Moise đã bị bắn 12 phát đạn vào dẫn tới tử vong ngay tại nhà riêng, và tới nay Chính phủ Haiti đã đề nghị Liên hợp quốc và Cộng đồng các nước Caribe hỗ trợ điều tra và quá trình tố tụng kế tiếp của vụ việc tư pháp-chính trị phức tạp này.

Ông Orélien nhận nhiệm vụ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông, Thẩm phán Mathieu Chanlatte, từ chức “vì lý do cá nhân” nhưng được cho là do e ngại cho an toàn tính mạng của bản thân của gia đình, sau khi thư ký tư pháp của vụ án Ernest Fortune bị sát hại dã man chỉ 1 ngày trước đó, trong khi 2 thẩm phán và 2 quan chức tư pháp khác liên quan tới vụ án đã phải bỏ trốn sau khi nhận được những đe dọa sát hại.

Bộ trưởng Tư pháp Rockefeller Vincent khẳng định sẽ cung cấp cho ông Orélien mọi phương tiện cần thiết để đảm bảo an toàn cá nhân và xử lý vụ án, đồng thời hối thúc lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti tăng cường giám sát nhóm 18 người Colombia thành viên của nhóm biệt kích vào Phủ tổng thống cùng hơn 20 kẻ tình nghi khác đang bị giam giữ.

Một báo cáo mới được Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền quốc gia Haiti đã đưa ra kết luận rằng những cảnh sát được giao phục trách an ninh cho cố Tổng thống Moise đã tham gia âm mưu sát hại ông, đồng thời nhắc tới một cuộc gọi thoại được cho là của Thủ tướng Ariel Henry cho luật sư Joseph Félix Badio, người đang bị truy nã với cáo buộc là chủ mưu của vụ sát hại trên.

Về phần mình, Thủ tướng Ariel Henry, người được bổ nhiệm chưa đầy 1 tuần trước vụ án mạng, đã thẳng thừng mọi cáo buộc liên quan tới vụ án và khẳng định sẽ không tranh cãi với một tổ chức phi nhà nước về đề tài này./.

