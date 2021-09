Giới lãnh đạo Mỹ dự lễ tưởng niệm ngày diễn ra vụ khủng bố 11/9

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tham dự buổi lễ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 tại Ground Zero, thành phố New York.

Tổng thống Joe Biden và một số cựu Tổng thống Mỹ tham dự lễ tưởng niệm .(Nguồn: GettyImages)

Tham dự lễ tưởng niệm trên còn có các cựu tổng thống và nhiều quan chức chính quyền, như cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng và Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, và cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg.

Bên cạnh đó, một số quan chức đáng chú ý cũng tham gia sự kiện này gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, Thống đốc New York Kathy Hochul, Thống đốc New Jersey Phil Murphy, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, Giám đốc FBI Christopher Wray, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Thành viên và đại diện một số gia đình của các nạn nhân vụ khổng bố ở New York, Virginia và Pennsylvania cũng có mặt lại buổi lễ tưởng niệm.

Những người tham dự đã dành phút mặc niệm khi đồng hồ địa phương chỉ lúc 8h46 sáng cùng ngày, thời điểm chiếc máy bay đầu tiên của những kẻ khủng bố đâm vào tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới; lúc 9h03, khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp phía Nam; và lúc 9h37 khi máy bay tấn công Lầu Năm Góc. Trong khi đó, từ New Jersey, nghệ sỹ Bruce Springsteen đã thể hiện ca khúc “I’ll See You in My Dreams” để tưởng niệm sự kiện này.

Tổng thống Biden dự kiến sẽ đến Shanksville, bang Pennsylvania vào cuối ngày 11/9 để tham gia buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã tử vong trên Chuyến bay số 93, trước khi đến Lầu Năm Góc để tham dự buổi lễ đặt vòng hoa.

Tổng thống Biden đã đăng tải một video vào ngày 10/9 để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ diễn ra 20 năm trước và kêu gọi người dân thể hiện tình đoàn kết.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại đài tưởng niệm Shanksville vào sáng 11/9. Cựu Tổng thống George W. Bush, người từng là tổng thống vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố năm 2001, cũng có bài phát biểu.

Nhân sự kiện này, nhiều thành viên Quốc hội Mỹ cũng đã có những chia sẻ với truyền thông về những hồi ức của mình. Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ Jaime Harrison hồi tưởng lại rằng: “Tôi nhớ cảm giác bàng hoàng khi nghe tin máy bay đâm vào tòa tháp khi lái xe đi làm việc trên Đồi Capitol trong văn phòng của Nghị sĩ (James) Clyburn.

Mọi người đang tụ tập xung quanh chiếc tivi trong văn phòng và những lời thì thầm về việc liệu có nhiều cuộc tấn công hơn đang đến với chúng tôi hay không. Và tôi sẽ không bao giờ quên việc lái xe ngang qua Lầu Năm Góc trên đường về nhà.

Bạn thực sự có thể ngửi thấy tro tàn trong không khí trước khi bạn có thể nhìn thấy khói. Cảm giác mạnh dần lên khi tôi đến gần hơn, và khi tôi nhìn thấy một trong những biểu tượng trường tồn của nền an ninh quốc gia của nước Mỹ đang bị bao vây, tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi tấp xe vào lề đường, và tôi đã khóc”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta chia sẻ rằng: “Tôi là Chủ tịch của Ủy ban Đại dương Pew và đang ở Đồi Capitol để báo cáo cho các thành viên của Quốc hội về những gì ủy ban đã làm việc. Một trong những thành viên ủy ban quay người về phía tôi và cho biết vừa nhận được tin nhắn từ Văn phòng New York, rằng một trong những tòa tháp thương mại đã bị máy bay đâm và cả hai đều cho rằng đó chỉ là một tai nạn thảm khốc. Cho đến vài phút sau, một báo cáo khác về chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào tòa tháp thương mại và rõ ràng là có cuộc tấn công khủng bố. Tại thời điểm đó, tôi đã thông báo cho các thành viên có mặt tại cuộc họp. Tôi nghĩ điều quan trọng là tất cả họ phải rời khỏi khu vực thủ đô càng nhanh càng tốt. Khi đang lái xe rời Đồi Capitol, tôi nghe tin có một chiếc máy bay khác đã tấn công Lầu Năm Góc và tôi có thể nhìn thấy đám khói... Tôi có thể thấy người dân Mỹ phản ứng như thế nào trước vụ tấn công 11/9. Có những lá cờ tung bay và bạn thực sự có cảm giác khi đi trên khắp đất nước rằng bất kể ở đâu, người dân Mỹ đều thống nhất đối mặt với những kẻ đã tấn công nước Mỹ."

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Texas Kevin Brady nhớ lại: “Tôi đã ở đây, và hồi ức sống động nhất là sau khi tất cả chúng tôi tập trung trên các bậc thềm của Đồi Capitol để hát God Bless America, bốn hoặc năm người chúng tôi đi vòng quanh phía Tây của Capitol và chỉ ngồi cùng nhau trên bậc thang, và nhìn xuống Trung tâm mua sắm. Trái ngược với làn khói bốc lên từ Lầu Năm Góc - mọi thứ đều yên lặng theo đúng nghĩa đen. Không có một chiếc ô tô nào đang di chuyển, không có một chiếc máy bay nào rời đi. Và chúng tôi chỉ cầu nguyện cho đất nước."

Theo ông Jeremy Butler, Giám đốc điều hành Văn phòng cựu chiến binh về Iraq và Afghanistan chia sẻ: “Tôi đang làm nhiệm vụ tại ngũ (hải quân), trong lần triển khai đầu tiên trên tàu khu trục USS David R. Ray, và chúng tôi đang triển khai nhiệm vụ chống ma túy với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam nước Mỹ. Tôi nhớ rõ mình đang quan sát và ai đó đi ngang qua tôi nói rằng một chiếc máy bay vừa đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới”.

Theo Reuters