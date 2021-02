Giá rét “đóng băng” ngành dầu mỏ Texas, nhiều nhà máy phải xả khí thải

Bang Texas miền Nam nước Mỹ đang phải trải qua những ngày lạnh giá chưa từng có, gây mất điện và thiếu nước sạch trên diện rộng.

Nhiều nhà máy lọc dầu tại Texas buộc phải dừng hoạt động do băng giá. (Ảnh: Bloomberg)

Không chỉ có vậy, bang này cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí khi các nhà máy lọc dầu xả hàng tấn khí thải lên bầu trời vào tuần qua.

Một khối không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống đã đẩy nhiệt độ ở bang Texas xuống mức thấp lịch sử. Thời tiết lạnh giá đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở bang này và gây mất điện diện rộng, đỉnh điểm có lúc hơn 4 triệu người không có điện sử dụng.

Ngành sản xuất dầu của bang Texas bị “đóng băng” khi các nhà máy lọc dầu và hóa dầu dọc bờ biển vùng Vịnh Mexico buộc phải dừng sản xuất do các thiết bị đều đóng băng, thiếu điện để vận hành trong thời tiết lạnh giá.

Việc ngừng sản xuất dẫn tới các nhà máy lọc dầu phải đốt khí và xả ra môi trường để ngăn chặn thiệt hại đối với các cơ sở chế xuất. Hoạt động này khiến bầu trời ở phía Đông bang Texas bị bao trùm trong khói đen bất thường kéo dài khắp hàng dặm.

Theo dữ liệu sơ bộ của Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ), 5 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Texas đã xả gần 170 tấn khí thải ô nhiễm, gồm benzene, carbon monoxide (CO), hydrogen sulfide (H2S) và sulfur dioxide (SO2).

Trong hồ sơ gửi TCEQ, công ty Valero Energy cho biết họ đã xả gần 40 tấn khí thải trong vòng 24 giờ bắt đầu từ ngày 15/2 từ nhà máy lọc dầu ở Port Arthur.

Từ ngày 15-18/2, nhà máy lọc dầu Port Arthur của công ty Motiva đã xả gần 60 tấn khí thải - cao gấp 3 lần so với lượng khí thải vượt mức mà hãng này đã khai báo với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ trong cả năm 2019.

Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Galveston Bay của Marathon Petroleum xả gần 7 tấn khí thải trong chưa đầy 5 giờ đồng hồ trong ngày 15/2, tương đương 10% tổng lượng phát thải trên mức cho phép vào năm 2019.

Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil cho biết nhà máy Baytown Olefins của hãng đã xả gần 1 tấn benzene và 68.000 tấn CO, viện dẫn lý do phải đóng cửa nhiều cơ sở chế xuất và sử dụng an toàn hệ thống xử lý khí thải. Công ty này cho biết phải đóng cửa 2 nhà máy lọc dầu ở Texas do thời tiết băng giá và thiệt hại nguồn cung khí thiên nhiên.

Dữ liệu của TCEQ còn cho thấy các công ty dầu khí ở Texas đã đệ trình 174 thông báo về việc phát thải ô nhiễm vượt mức cho phép trong khoảng thời gian từ ngày 11/2 đến 18/2, gấp 4 lần so với tuần trước đó.

Tổng mức ô nhiễm tại các cơ sở trong khu vực Houston trong thời tiết lạnh giá đã lên tới khoảng 350 tấn, chiếm khoảng 3% tổng ô nhiễm vượt mức cho phép.

Trước tình trạng này, bà Sharon Wilson, một nhà nghiên cứu thuộc nhóm tư vấn Earthworks, cho biết việc phát thải khí gây ô nhiễm là đáng báo động.

Theo bà, việc các nhà sản xuất dầu và khí đốt ở bang Texas đốt khí methane trong tuần qua “chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn và điều này lẽ ra có thể ngăn chặn được” khi có sự chuẩn bị cho mùa Đông.

Trong khi đó, bà Jane Williams - chủ tịch Nhóm Không khí sạch quốc gia của Sierra Club - cho rằng các nhà quản lý của Mỹ phải thay đổi chính sách cho phép xảy ra lượng khí thải khổng lồ này mà không bị trừng phạt.

Bang Texas sản xuất dầu và khí đốt nhiều nhất nước Mỹ nhưng các nhà sản xuất không quen xử lý tình huống nhiệt độ xuống thấp ở mức đóng băng. Trước đây hiếm khi thời tiết ảnh hưởng tới ngành sản xuất dầu ở khu vực này như tình trạng hiện nay.

Theo Reuters