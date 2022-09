GCC và các nước Trung Á tăng cường hợp tác chiến lược

Ngày 7/9, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác chung giữa các quốc gia vùng Vịnh và các nước Trung Á để đối phó với những thách thức toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị cấp bộ trưởng chung đầu tiên về đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và các nước Trung Á (gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan), diễn ra tại Riyadh ngày 7/9, ông Faisal khẳng định: “Các lĩnh vực hợp tác giữa chúng ta là vô tận, với mục tiêu cuối cùng là đạt được sự ổn định và thịnh vượng cho các quốc gia của chúng ta.”

Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng nêu bật tầm quan trọng của việc hỗ trợ tất cả các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng chính trị khu vực và quốc tế, cũng như tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy sự phục hồi kinh tế bền vững.

Theo ông Faisal, các quốc gia vùng Vịnh và các nước Trung Á mong muốn thảo luận về các cơ hội sẵn có trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và năng lượng, như một điểm khởi đầu hướng tới việc tăng cường hợp tác chung, thịnh vượng và tăng trưởng cho các quốc gia và người dân hai khu vực.

Vấn đề “hợp tác để tăng cường các nỗ lực phục hồi kinh tế toàn cầu” là một trong những tâm điểm chính trong chương trình nghị sự của hội nghị bộ trưởng về đối thoại chiến lược giữa GCC và các nước Trung Á, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Faisal bin Farhan.

Tại hội nghị, ngoại trưởng các nước GCC và các quốc gia Trung Á đã nhấn mạnh cam kết của họ trong việc thiết lập quan hệ đối tác mạnh mẽ trong tương lai giữa vùng Vịnh và Trung Á, dựa trên các giá trị và lợi ích chung, cũng như mối quan hệ lịch sử sâu sắc giữa nhân dân hai khu vực, và sự hợp tác hiện có ở cấp độ song phương và đa phương trong các lĩnh vực khác nhau.

Hai bên đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp lập trường của hai bên thông qua các cơ chế đối thoại chiến lược đã được thiết lập trong cuộc họp này.

Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh và các quốc gia Trung Á cũng nêu bật sự cần thiết của các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng; vận tải và thông tin liên lạc; an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước; phát triển các nguồn năng lượng xanh; biến đổi khí hậu; giáo dục; trao đổi kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực; thúc đẩy cơ hội kinh doanh và hỗ trợ đầu tư.

Một kế hoạch hành động chung cho hợp tác và đối thoại chiến lược giữa GCC và các quốc gia Trung Á giai đoạn 2023-2027 đã được thông qua, nhằm giúp đạt được các mục tiêu của hai khu vực.

Kế hoạch bao gồm đối thoại chính trị và an ninh; hợp tác kinh tế và đầu tư; tăng cường giao lưu giữa người dân hai khu vực; và thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả trong lĩnh vực thương mại giữa hai khu vực./.

