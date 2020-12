FBI: Số vụ giết người do thù hận tăng kỷ lục trong năm 2019

Số vụ giết người do thù hận và tư tưởng phân biệt cực đoan ở Mỹ năm 2019 tăng ở mức kỷ lục, gấp đôi số vụ năm 2018, theo số liệu phân tích của trung tâm chuyên nghiên cứu về thù hận và chủ nghĩa cực đoan mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa ra ngày 16/11. Số vụ tội phạm loại này cũng cán mức kỷ lục cao nhất trong hơn 1 thập kỷ.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng tại North Houston, Mỹ ngày 9/11/2020. (Nguồn: Fox26/TTXVN)

Theo FBI, tội phạm do thù hận đã có xu hướng giảm kể từ năm 2008 nhưng sau đó lại tăng dần trở lại từ năm 2014 đến nay. Năm 2019, nước Mỹ đã xảy ra 7.314 vụ phạm tội do thù hận, cao hơn con số 7.120 vụ của năm 2018.

So sánh của ông Brian Levin, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm do thù địch và cực đoan tại Đại học bang California, San Bernardino, cho rằng vụ xả súng ở El Paso, Texas, năm ngoái khiến hơn 20 người thiệt mạng là vụ khá lớn trong số 51 vụ giết người do tư tưởng cực đoan xảy ra vào năm 2019 trong khi năm 2018, số vụ giết người do thù hận được ghi nhận là 24 vụ.

Trong vụ thảm sát đó, kẻ xả súng khai nhận giết người để trả thù những người Mỹ Latin đã “xâm chiếm” Texas của nước Mỹ và những nạn nhân bị bắn chủ yếu là người Mỹ Latin, trong đó có 7 người Mexico.

Theo định nghĩa của FBI, tội phạm thù hận là loại tội phạm mà động cơ của kẻ thủ ác là do những định kiến của chúng về chủng tộc, tôn giáo, xu hướng tình dục, giới, sắc tộc hoặc về tình trạng khuyết tật” của người khác.

Dữ liệu về tội ác thù hận này được công bố đúng vào thời điểm Tổng thống vừa được bầu Joe Biden đang cân nhắc kế hoạch giải quyết tình trạng cực đoan bạo lực có động cơ do tư tưởng cực đoan ở Mỹ.

Theo báo Wall Street Journal, chính quyền mới của Mỹ dự kiến sẽ tăng ngân sách giải quyết vấn đề này và ra luật chống khủng bố trong nước.

Còn theo báo cáo của trung tâm nghiên cứu tội phạm do thù hận và cực đoan nói trên, 51 vụ giết người mà FBI ghi nhận vào năm ngoái tăng nhiều so với năm 2018 là bởi “các cuộc tấn công khủng bố trong nước của những kẻ cực đoan da trắng ngày càng dễ gây thương vong hơn.”

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đồng tình với nhận định này và gần đây cho biết ngày càng có nhiều người dân Mỹ bị giết hại bởi chính những kẻ cực đoan trong nước, nhất là nhóm da trắng cực đoan và những kẻ do các tổ chức cực đoan ngoài nước, ví dụ như al Qaeda, xúi giuc.

Bộ này cũng đưa ra cảnh báo rằng những kẻ da trắng cực đoan sẽ tiếp tục là nguy cơ gây ra những vụ án mạng vì thù hận trong thời gian tới. FBI cho biết 52,5% thủ phạm của những vụ giết người vì thù hận là người da trắng.

Tội phạm do thù hận người Do Thái cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 với 953 vụ, theo phân tích của trung tâm nghiên cứu nói trên.

Trong khi đó, các vụ tội phạm thù hận người da trắng năm 2019 lại giảm 12,6%, xuống còn 666 vụ so với năm 2018.

Tương tự, số vụ tội phạm do kỳ thị người Hồi giáo cũng giảm 6% xuống còn 176 vụ; nhưng riêng nhóm tội phạm kỳ thị người Arab thì tăng 16% lên 95 vụ.

Tội phạm do kỳ thị người da đen giảm 26% nhưng nhìn chung đây vẫn là nhóm mục tiêu số 1 của những kẻ gây ra tội ác do thù hận./.

(TTXVN/Vietnam+)