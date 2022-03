EU phản đối kế hoạch của Israel tại khu định cư ở Đông Jerusalem

Một khu định cư của Israel tại Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ chính sách định cư của Israel tại vùng lãnh thổ của người Palestine, cho rằng chính sách này phương hại tới giải pháp hai nhà nước được cộng đồng quốc tế ủng hộ đối với xung đột giữa Israel và Palestine .

Phát biểu với báo giới ngày 13/3, ông Shadi Othman, quan chức của EU phụ trách về truyền thông tại Jerusalem, khẳng định: “Chính sách định cư (của Israel) về cơ bản đi ngược lại luật pháp quốc tế… hủy hoại cơ hội đạt được giải pháp hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới năm 1967.” Ông Othman kêu gọi Israel, cộng đồng quốc tế và các bên liên quan “nỗ lực hướng tới duy trì giải pháp hai nhà nước và khả năng thực hiện giải pháp này trong tương lai."

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Xây dựng và Quy hoạch Israel ngày 11/3 đã thông qua kế hoạch xây mới 730 nhà ở Pisgat Ze’ev, khu định cư của người Do Thái ở Đông Jerusalem.

Chính quyền Palestine muốn tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai, trong khi Israel khẳng định toàn bộ Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của quốc gia này.

Đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine đã đình trệ từ năm 2014 do những khác biệt liên quan đến các khu định cư người Do Thái , biên giới và an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)