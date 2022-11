EU lên án Triều Tiên phóng tên lửa, thúc giục “phản ứng thống nhất”

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin tại Seoul về một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, ngày 2/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/11 lên án đợt phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên là “trái phép” đồng thời kêu gọi “phản ứng kiên quyết và thống nhất” toàn cầu, trong đó có các biện pháp trừng phạt toàn diện của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của EU do ông Joseph Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của khối, đưa ra đánh giá việc Triều Tiên phóng số lượng tên lửa “chưa từng có” – bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các tên lửa đạn đạo tầm ngắn - vừa qua là “bước leo thang nguy hiểm” của Bình Nhưỡng , đặt ra “đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả các nước và phá hoại hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực.”

Tuyên bố kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp dụng trừng phạt toàn diện nhằm ngăn cản Triều Tiên “tập hợp nguyên liệu, kiến thức và tài chính hỗ trợ chương trình vũ khí trái phép” của nước này.

EU cũng khẳng định “đoàn kết hoàn toàn” với Nhật Bản và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)