EU kêu gọi xây dựng một “lá chắn” trước các mối đe dọa an ninh mạng

Ngày 22/3, Ủy ban châu Âu (EC) cho hay các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nên đưa ra một khuôn khổ để quản lý rủi ro an ninh mạng tại các cơ quan của khối liên minh này trong bối cảnh lo ngại về các cuộc tấn công mạng gia tăng có thể làm gián đoạn các hoạt động chủ chốt và đánh cắp thông tin nhạy cảm.

(Nguồn: insurancejournal.com)

Đề xuất trên là một phần trong gói dự thảo các quy tắc mà giới lãnh đạo EU gọi là Quy chế An ninh mạng nhằm thành lập một Ban An ninh mạng, qua đó đảm bảo giám sát việc các nước thực thi các quy định mới.

Ủy viên châu Âu về Ngân sách Johannes Hahn cho rằng trong một môi trường kết nối, một sự cố an ninh mạng đơn lẻ có thể ảnh hưởng đến toàn khối liên minh. Do vậy, theo ông Hahn, điều quan trọng hiện nay là xây dựng một lá chắn mạnh mẽ ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng .

Theo dự thảo quy tắc, tất cả cơ quan EU sẽ phải xác định các rủi ro an ninh mạng, thiết lập kế hoạch để cải thiện an ninh mạng, thường xuyên thực hiện các đánh giá về vấn đề này và chia sẻ thông tin về các vụ tấn công mạng.

EC cũng đề xuất một quy định bảo mật thông tin, vốn sẽ tạo ra một bộ quy tắc và tiêu chuẩn tối thiểu cho tất cả các tổ chức, cơ quan của EU.

Hồi đầu tháng này, các bộ trưởng EU đã kêu gọi thành lập quỹ ứng phó khẩn cấp về an ninh mạng để chống lại các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Theo Reuters