EU điều tra khoản trợ cấp của Đức để đóng cửa nhà máy nhiệt điện than

Ngày 2/3, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đang đẩy mạnh điều tra hàng tỷ euro tiền trợ cấp mà Chính phủ Đức đã cam kết dành cho các công ty bị ảnh hưởng do việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than , lo ngại điều này có thể trao cho các doanh nghiệp trên lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Khai thác than gần nhà máy nhiệt điện ở Đức - (Ảnh: REUTERS)

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề cạnh tranh Margrethe Vestager nêu rõ: “Vai trò của chúng tôi là bảo vệ sự cạnh tranh bằng cách đảm bảo rằng các khoản tiền đền bù cho các nhà khai thác... được giữ ở mức tối thiểu cần thiết. Thông tin hiện có không cho phép chúng tôi xác nhận chắc chắn điều này và chúng tôi sẽ đẩy mạnh điều tra.”

Đức đã bắt tay vào kế hoạch loại bỏ dần than đá trong sản xuất điện vào năm 2038 và đã cam kết hỗ trợ 4,35 tỷ euro cho các tập đoàn năng lượng RWE và LEAG vì mất lợi nhuận. Ủy ban châu Âu đã lưu ý rằng “ở giai đoạn này,” “quan điểm sơ bộ là biện pháp của Đức có khả năng trở thành”biện pháp trợ cấp của nhà nước,"

Hồi tháng 7 năm ngoái, lưỡng viện Quốc hội Đức đã thông qua dự luật đến năm 2038 đóng cửa nhà máy năng lượng than đá cuối cùng và chi 40 tỷ euro (45 tỷ USD) để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng về chuyển đổi này.

Điều này nằm trong nỗ lực “chuyển tiếp năng lượng” của Đức để xa rời năng lượng hoá thạch và hướng tới mục tiêu mọi năng lượng sản xuất tại quốc gia này sẽ khai thác từ nguồn có thể tái tạo. Việc đạt được mục tiêu này đối với Đức còn khó khăn hơn so với Pháp và Anh bởi Berlin cam kết đến cuối năm 2022 loại bỏ cả các nhà máy năng lượng hạt nhân.

Đức đã đóng cửa mỏ than đá cuối cùng của nước này trong năm 2018 nhưng vẫn nhập khẩu hoặc khai thác từ nguồn dự trữ than nâu có rất nhiều ở khu vực phía Đông và Tây nước này. Đức đã lên kế hoạch để biến những mỏ than nâu rộng lớn thành khu bảo tồn thiên nhiên hoặc khu nghỉ dưỡng ven hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)