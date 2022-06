Ecuador, Nhật Bản, Malta, Mozambique và Thụy Sĩ được bầu vào HĐBA

( Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc . (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 9/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Ecuador, Nhật Bản, Malta, Mozambique và Thụy Sĩ làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nhiệm kỳ hai năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2023.

Tất cả 5 quốc gia trên đều ứng cử mà không phải cạnh tranh cho một vị trí trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên, cơ quan được trao trách nhiệm duy trì an ninh và hòa bình quốc tế. Những nước này sẽ thay thế vị trí của Ấn Độ, Ireland, Kenya, Mexico và Na Uy. Để đảm bảo tính đại diện về địa lý, các ghế trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được phân bổ cho các nhóm khu vực.

Mặc dù các ứng cử viên không phải cạnh tranh trong khu vực của mình, song những quốc gia này vẫn cần có được sự ủng hộ của hơn 2/3 thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cụ thể, Ecuador nhận được 190 phiếu ủng hộ, Nhật Bản nhận được 184 phiếu, Malta có 185 phiếu, Mozambique có được 192 phiếu và Thụy Sĩ có 187 phiếu.

Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có thể đưa ra những quyết định ràng buộc về mặt pháp lý như áp đặt các biện pháp trừng phạt hay cho phép sử dụng vũ lực.

5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)