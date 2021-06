Đức: Đảng CDU chiến thắng trong bầu cử nghị viện bang Sachsen-Anhalt

Theo kết quả thăm dò ngoài điểm bỏ phiếu sau cuộc bầu cử nghị viện bang Sachsen-Anhalt ngày 6/6, đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Thủ hiến bang Sachsen-Anhalt đã về nhất với kết quả đạt được ngoài mong đợi của đảng bảo thủ này, vượt xa đảng đứng thứ hai là đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Thủ hiến bang Sachsen-Anhalt , ông Reiner Haseloff. (Nguồn: spiegel.de)

Kết quả thăm dò cuộc bầu cử bang Sachsen-Anhalt do kênh truyền hình ZDF công bố cho biết đảng CDU dự kiến giành 36% số phiếu ủng hộ, tăng mạnh so với kết quả gần 30% đạt được trong cuộc bầu cử năm 2016. Đảng AfD giành 22,5%, giảm gần 2% so với 5 năm trước.

Tỷ lệ ủng hộ các đảng Cánh tả, đảng Dân chủ xã hội (SPD) lại giảm, tương ứng đạt 11% (16,3% năm 2016) và 8,5% (10,6% năm 2016), trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Xanh chỉ tăng hơn 1%, lên 6,5% và đảng Dân chủ Tự do (FDP), với 6,5% số phiếu đạt được, lại có chân trong nghị viện bang sau 10 năm vắng bóng.

Phản ứng về kết quả trên, Thủ hiến bang Reiner Haseloff đã cảm ơn cử tri dành sự tin tưởng cho CDU, nhấn mạnh kết quả này là thông điệp rõ ràng về tình hình chính trường Đức khi cuộc tổng tuyển cử ở nước này sẽ diễn ra trong chưa đầy 4 tháng nữa.

Với kết quả đạt được, ông Haseloff có thể tiếp tục duy trì liên minh cầm quyền hiện nay với đảng SPD và đảng Xanh, cũng có thể đàm phán thành lập liên minh với SPD và FDP.

Trước đó, ông Haseloff đã bác bỏ mọi khả năng hợp tác với đảng AfD.

Tổng thư ký đảng CDU Paul Ziemiak đã bày tỏ vui mừng về chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử, coi kết quả bầu cử ở Sachsen-Anhalt chủ yếu là nhờ vào uy tín cá nhân của Thủ hiến Haseloff.

Trong khi đó, đại diện các đảng SPD và đảng Cánh tả đã bày tỏ thất vọng về kết quả bầu cử này.

Ứng cử viên thủ tướng của đảng Xanh, bà Annalena Baerbock, cũng có phản ứng thận trọng với kết quả bầu cử, chỉ nói rằng đảng Xanh đã kỳ vọng nhiều hơn vào cuộc bầu cử.

Trong ngày 6/6, khoảng 1,8 triệu cử tri ở Sachsen-Anhalt đã được kêu gọi tới 2.240 điểm bỏ phiếu để bầu ra nghị viện bang mới nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng cộng có 22 đảng phái với 449 ứng cử viên ra tranh cử.

Do cuộc bầu cử được tiến hành trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 nên người đi bầu được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Nhiều cử tri cũng tham gia bầu cử bằng cách gửi lá phiếu qua bưu điện. Điều này đã dẫn tới tỷ lệ tham gia bầu cử ở mức khá thấp, với khoảng 41%, giảm mạnh so với trên 61% cuộc bầu cử 5 năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)