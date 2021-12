Đức, Áo bác bỏ thuyết âm mưu về việc tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer

Nhiều trang tin của Áo và Đức dẫn lời nhà chức trách cho biết thời hạn sử dụng loại vaccine Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech tăng từ 6 tháng lên 9 tháng. Tuy nhiên, thông tin này đã bị một số người theo “thuyết âm mưu” nhìn nhận sai về bản chất vấn đề.

Vaccine do hãng dược Pfizer nghiên cứu và sản xuất (Nguồn:TTXVN)

Trang tin vienna.at của Áo ngày 3/12 cho biết công cụ kiểm chứng thông tin của hãng thông tấn Áo (APA-Factcheck) đã phát hiện một chủ đề đang lan truyền trên truyền thông xã hội về việc thời hạn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech đã được gia hạn một cách “âm thầm và bí mật.”

Thông tin được lan truyền gắn với quy định tiêm chủng bắt buộc và lệnh phong tỏa mới ở Áo, hoặc so sánh với các vụ bê bối dán nhãn hạn sử dụng thực phẩm.

Trên thực tế, truyền thông đã công khai đăng tải việc tăng thời hạn sử dụng vaccine này từ tháng 9 vừa qua. Cục An toàn y tế liên bang Áo (BASG) khẳng định việc tăng thời hạn sử dụng là quy trình thông thường đối với vaccine.

Để giám sát độ an toàn của vaccine, việc thường xuyên đánh giá lại các yếu tố của sản phẩm là cần thiết. Theo BASG, vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech đã có hàng chục thay đổi, và tất cả đều được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) liệt kê một cách minh bạch.

BASG đã ghi lại những thay đổi quan trọng nhất đối với vaccine của Pfizer/BioNTech trong năm nay. Theo đó, vào tháng 9 vừa qua, thời hạn sử dụng vaccine Comirnaty ngừa COVID-19 đã được tăng từ 6 tháng lên 9 tháng với điều kiện vaccine được bảo quản ở nhiệt độ dưới -60 độ C.

Thay đổi này đã được BASG thông báo rõ từ ngày 20/9, không phải được thực hiện một cách “âm thầm và bí mật,” cũng không phải mới được thực hiện tháng 11 vừa qua khi Chính phủ Áo thực hiện lệnh phong tỏa mới và tiêm chủng bắt buộc.

BASG nêu rõ việc tăng hạn thời hạn sử dụng là một quy trình thông thường đối với vaccine và các loại sinh phẩm khác mới được cấp phép sử dụng. Tại thời điểm phê duyệt ban đầu, thời hạn sử dụng được xác định dựa trên dữ liệu có sẵn từ các nghiên cứu về độ ổn định của sản phẩm.

Tuy nhiên, trong lần thay đổi sau đó, bên xin cấp phép có thể đề nghị kéo dài thời hạn sử dụng dựa trên dữ liệu về độ ổn định mới. BASG khẳng định việc so sánh với các vụ bê bối hạn sử dụng thực phẩm là không phù hợp, vì hầu hết các vụ bê bối thực phẩm trong những năm gần đây liên quan đến việc ghi nhãn không chính xác hoặc dán lại nhãn cho thực phẩm tươi sống hoặc dễ hỏng.

Liên quan vấn đề trên, Hiệp hội liên bang các Hiệp hội Dược sĩ Đức (ABDA) mới đây cũng đã cập nhật các tài liệu “Thông tin đi kèm vaccine COVID-19” và “So sánh vaccine COVID-19”, trong đó nêu rõ thời hạn sử dụng của vaccine Comirnaty được tăng từ 6 tháng lên 9 tháng.

ABDA nêu rõ các vaccine đóng lọ đông lạnh, chưa mở có thể bảo quản trong 9 tháng thay vì 6 tháng như trước đây, khi được bảo quản ở nhiệt độ -75° C (có thể tăng hoặc giảm 15° C). ABDA khuyến nghị các dược sĩ thông báo cho các bác sĩ về thông tin này để tránh sự hiểu nhầm khi các lọ vaccine được giao đã quá hạn sử dụng in trên vỏ.

Kênh truyền hình Tagesschau của Đức cũng đưa tin có thể bảo quản vaccine Comirnaty của Pfizer/BioNTech đến 9 tháng ở nhiệt độ từ -90° C đến -60° C, lọ chưa pha có thể để trong tủ lạnh (nhiệt độ từ 2-8° C) tối đa trong 31 ngày nữa, bao gồm cả thời gian rã đông và vận chuyển.

Theo AFP