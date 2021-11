Ngày 3/11, Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc giải quyết các vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế đã ủng hộ dự thảo nghị quyết do Nga, Mỹ cùng soạn thảo về an ninh mạng. Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn việc sử dụng tài nguyên và công nghệ thông tin cho các mục đích tội phạm và khủng bố.

{title}
Dự thảo nghị quyết của Nga-Mỹ về an ninh mạng được ủng hộ

Ngày 3/11, Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc giải quyết các vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế đã ủng hộ dự thảo nghị quyết do Nga, Mỹ cùng soạn thảo về an ninh mạng. Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn việc sử dụng tài nguyên và công nghệ thông tin cho các mục đích tội phạm và khủng bố.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ về không phổ biến hạt nhân, ông Jeffrey Eberhardt cho rằng việc Mỹ và Nga cùng dự thảo nghị quyết về không gian mạng cho thấy hai nước có thể hợp tác về những vấn đề hai bên cùng chú trọng.

Ông Eberhardt nhấn mạnh điều quan trọng là hai nước có thể phối hợp khi cần thiết.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov đánh giá rằng việc Moskva và Washington cùng dự thảo nghị quyết về không gian mang cho thấy hai nước sẵn sàng chịu trách nhiệm và nhất trí về những vấn đề cấp bách nhất, kể cả trong lĩnh vực an ninh mạng.

Thứ trưởng Syromolotov cho rằng trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ không có nhiều cải thiện, việc hai bên cùng nhau xây dựng nội dung nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc là một động thái chính trị quan trọng, đặc biệt là nghị quyết trong lĩnh vực an ninh mạng .

Bên cạnh đó, ông Syromolotov nhấn mạnh sức mạnh thực sự của ngoại giao là vượt qua các bất đồng cơ bản và tìm ra những giải pháp thực tiễn có thể chấp nhận được.

Ông Syromolotov khẳng định Nga luôn sẵn sàng cho một cuộc đối thoại cân bằng, phi chính trị hóa với Mỹ về các vấn đề an ninh mạng quốc tế, trên cơ sở song phương cũng như quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

