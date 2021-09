Dịch COVID-19 tiếp tục cản trở con đường sự nghiệp của phụ nữ

Gần hai năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, phụ nữ Mỹ vẫn đang cảm nhận rõ rệt những tác động tới sự nghiệp.

Trong báo cáo nghiên cứu thường niên Women in the Workplace ( Phụ nữ ở nơi làm việc) mà tổ chức tư vấn McKinsey & Company và tổ chức phi lợi nhuận Lean In phối hợp thực hiện và công bố, các dữ liệu chỉ ra số phụ nữ phải chật vật đấu tranh vì sự nghiệp trong năm 2021 thậm chí còn nhiều hơn cả năm 2020.

Báo cáo cho thấy có tới 42% phụ nữ cho biết “thường xuyên hoặc gần như luôn luôn cảm thấy kiệt sức,” cao hơn mức 32% ghi nhận vào năm 2020. Tỷ lệ này ở nam giới là 35% trong năm 2021 và 28% trong năm 2020.

Báo cáo cũng cho biết 1/3 số phụ nữ được hỏi cho biết đang cân nhắc bỏ việc hoặc giảm quan tâm tới sự nghiệp, tăng so với mức 1/4 ghi nhận vào năm 2020.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, phụ nữ ngày càng thể hiện vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực như đa dạng hóa, bình đẳng và hỗ trợ đời sống người lao động nhưng đóng góp của họ chưa được ghi nhận xứng đáng.

Báo cáo khẳng định nhờ vai trò lãnh đạo của phụ nữ mà người lao động đã nhận được những kết quả tốt hơn. Cụ thể, phụ nữ tham gia khảo sát khẳng định họ đầu tư thêm 25% để đảm bảo người lao động được giao khối lượng công việc hợp lý và thêm 25% thời gian cho việc hỗ trợ người lao động đương đầu với những thách thức trong công việc và cuộc sống. Không những thế, các lãnh đạo là nữ giới còn tích cực hỗ trợ tinh thần cho các nhân viên.

Báo cáo năm 2020 đã cảnh báo đại dịch COVID-19 đang cản trở lộ trình phát triển sự nghiệp của phụ nữ và đẩy lùi tiến bộ mà phong trào vì phụ nữ đã đạt được trong sáu năm trước đó.

Dữ liệu từ cục thống kê dân số Mỹ cho thấy từ đầu năm 2021, 10 triệu bà mẹ có con ở độ tuổi đến trường không thể chủ động làm việc, cao hơn 1,4 triệu người so với năm trước.

Theo dữ liệu từ Trung tâm luật vì phụ nữ quốc gia Mỹ, 100% người thất nghiệp trong tháng 12/2020 tại nước này là phụ nữ. Báo cáo là kết quả khảo sát 423 công ty, với hơn 65.000 người tham gia./.

