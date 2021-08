Dịch COVID-19: Israel mở rộng chương trình tiêm liều vaccine bổ sung

Bộ Y tế Israel ngày 29/8 thông báo mở rộng chương trình tiêm liều vaccine phòng COVID-19 bổ sung cho mọi công dân từ 12 tuổi trở lên, trong nỗ lực kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ 4 tại quốc gia Do Thái này.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel ngày 12/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu họp báo của Tổng vụ trưởng Bộ Y tế Israel, Nachman Ash nói: “Kể từ hôm nay, liều 3 vaccine phòng COVID-19 sẽ dành cho mọi người.”

Liều bổ sung này sẽ được tiêm cho bất cứ công dân nào từ 12 tuổi trở lên của Israel có nhu cầu, với điều kiện cách mũi tiêm thứ 2 ít nhất 5 tháng.

Những người đã tiêm cả 3 liều vaccine sẽ chỉ phải cách ly trong 24 giờ nếu trở về từ nước ngoài, thay vì 1 tuần như quy định hiện hành.

Trong một thông báo, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nhấn mạnh đây là một đặc quyền mà hiện không có ở bất cứ quốc gia nào khác, Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới triển khai chương trình này.

Ông Bennett kêu gọi mọi người dân từ 12 tuổi trở lên tham gia tiêm vaccine liều 3, đồng thời khẳng định vaccine là biện pháp tốt nhất để bảo vệ “sức khỏe và cuộc sống.”

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 liều 3 tại Israel đang mang lại hiệu quả rõ rệt, với số bệnh nhân nặng đã bắt đầu giảm xuống.

Đến nay, tại Israel đã có gần 2 triệu người tiêm liều bổ sung, trong tổng số hơn 6,95 triệu người đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Bennett cho rằng làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 tại Israel vẫn chưa đạt đỉnh và do vậy mọi người cần tiêm đủ cả 3 liều vaccine.

Trong một diễn biến khác, tờ Times of Israel dẫn một số nguồn tin ngoại giao cho hay Hội đồng châu Âu (EC) dự kiến sẽ đưa Israel ra khỏi danh sách “các nước an toàn về dịch tễ học” do số ca COVID-19 tiếp tục tăng cao.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) được khuyến cáo tái áp đặt các quy định hạn chế đi lại đối với người Israel.

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel , trong ngày 29/8 nước này có thêm hơn 7.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát lên hơn 1,046 triệu người, trong đó có 6.958 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)