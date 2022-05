Đánh giá sơ bộ của WHO về các dòng phụ BA.4 và BA.5 của Omicron

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Quezon, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đã lây lan ra hơn 10 quốc gia, khiến những đợt bùng phát rải rác trên thế giới thêm phức tạp. Tuy nhiên, WHO đánh giá những dòng phụ đã biến đổi rất nhiều so với bản gốc cũng đang lây lan ở mức thấp.

Theo Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove, khoảng 700 ca nhiễm dòng phụ BA.4 đã được phát hiện ở ít nhất 16 quốc gia và 300 ca nhiễm BA.5 được phát hiện ở ít nhất 17 quốc gia trên thế giới.

Bà Van Kerkhove cho biết dù 2 dòng phụ này không gây nguy hiểm hơn so với biến thể Omicron nhưng lại lây lan nhanh hơn. WHO vẫn đang theo dõi chặt chẽ BA.4 và BA.5 để xác định liệu 2 dòng phụ này có thể dần vượt qua BA.2 để trở thành dòng gây bệnh chủ đạo trên thế giới hay không và hiểu hơn về cách thức lây lan các dòng phụ tại những quốc gia từng trải quan làn sóng dịch bệnh do BA.2.

Hiện BA.4 và BA.5 đang được phát hiện nhiều nhất ở Nam Phi.

Theo dữ liệu từ Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA) công bố hồi tuần trước, tính đến ngày 5/6, Nam Phi ghi nhận 395 ca nhiễm dòng BA.4 và 134 ca nhiễm dòng BA.5.

Báo cáo của UKHSA có đoạn nêu rõ dù số ca được xác định nhiễm những dòng phụ này còn thấp nhưng thực trạng các dòng phụ đang lan rộng ra nhiều nước phản ánh virus đang lây lan thành công.

Ngoài BA.4 và BA.5, một dòng phụ khác là BA.2.12.1 cũng đã được phát hiện ở 23 quốc gia. Hơn 9.000 ca nhiễm dòng phụ này đã được xác nhận, trong đó chủ yếu là ở Mỹ.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, dòng phụ BA.2.12.1 chiếm khoảng 42,6% số ca mắc mới được phân tích chuỗi gene tại nước này trong tuần tính đến ngày 7/5.

Hiện dòng phụ BA.2 vẫn là dòng gây bệnh chủ đạo tại Mỹ, chiếm khoảng 56,4% tổng số ca mắc mới được phân tích chuỗi gene trong tuần nêu trên.

Bà Van Kerkhove cho rằng số ca nhiễm dòng BA.2.12.1 sẽ tiếp tục tăng do tốc độ tăng số ca nhiễm dòng này đang cao hơn tốc độ tăng số ca nhiễm dòng BA.2 nhưng tỷ lệ nhập viện ở các bệnh nhân nhiễm dòng này không khác so với dòng BA.2.

WHO tiếp tục kêu gọi các chính phủ giám sát chặt chẽ tình hình lây lan các dòng phụ BA.2.12.1, BA.4, BA.5 và những biến thể mới có thể xuất hiện trong tương lai.

Tổ chức này tái khẳng định cần tiếp tục duy trì các hệ thống giám sát, thực hiện xét nghiệm và phân tích chuỗi gene, để kịp thời phát hiện bất thường và đánh giá đúng tình hình dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)