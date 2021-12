Đại sứ Iran tại thủ đô của Yemen qua đời do COVID-19

Đại sứ Iran Hasan Irlu qua đời vì COVID-19. (Nguồn: jpost)

Iran ngày 21/12 cho hay đại sứ nước này tại thủ đô Sanaa của Yemen do phiến quân Houthi kiểm soát đã qua đời do COVID-19 sau khi được sơ tán y tế vào tuần trước, đồng thời cáo buộc Saudi Arabia trì hoãn việc tiến hành chuyến sơ tán y tế của ông Hasan Irlu.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nói: “Chúng tôi phải nỗ lực mất nhiều ngày để có giấy phép đưa một máy bay từ Iran tới một quốc gia khác để nhanh chóng đưa ông ấy tới bệnh viện ở Iran, nhưng không may là phía Saudi Arabia đã ra quyết định quá muộn và một số ban, ngành của Saudi Arabia đã trì hoãn.”

Ngoại trưởng Amirabdollahian cho biết thêm rằng Tehran“sẽ chính thức lên tiếng phản đối theo các hiệp ước quốc tế.”

Văn phòng truyền thông chính phủ Saudi Arabia CIC hiện chưa có phản ứng nào về vấn đề này.

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can dự vào Yemen từ năm 2015 và áp dụng phong tỏa hàng không với thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát./.

(Vietnam+)