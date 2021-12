Đại dịch COVID-19 khiến nạn đói gia tăng kỷ lục tại Mỹ Latinh

Liên hợp quốc mới đây công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ thiếu đói tại các quốc gia Mỹ Latinh đã lên đến 9,1%, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 đã tàn phá thị trường việc làm, khiến nhiều người lâm vào cảnh đói nghèo.

Tình nguyện viên phân phát suất ăn miễn phí cho người dân tại Asuncion, Paraguay trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, trong giai đoạn 2019-2020, số người dân tại Mỹ Latinh không được tiếp cận đủ lương thực đã tăng từ 13,8 triệu lên 59,7 triệu người.

Trước đại dịch, tỷ lệ người thiếu ăn tại khu vực là 7%.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tình trạng mất an ninh lương thực ở cấp độ vừa hoặc nghiêm trọng đã đe dọa 267 triệu người Mỹ Latinh trong thời điểm đại dịch lên tới đỉnh điểm, cao hơn khoảng 60 triệu người so với năm 2019, khiến Mỹ Latinh trở thành khu vực có tốc độ gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực cao nhất thế giới.

Các quốc gia thuộc Tam giác Bắc Trung Mỹ, gồm El Salvador, Guatemala và Honduras, ghi nhận mức tăng lớn nhất, tiếp theo là Ecuador và Mexico.

Báo cáo của Liên hợp quốc cũng lưu ý rằng đại dịch COVID-19 không phải là nguyên nhân duy nhất làm trầm trọng thêm nạn đói tại Mỹ Latinh, do tình trạng mất an ninh lương thực ở khu vực đã gia tăng trong 6 năm liên tiếp.

Đại diện khu vực của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp ( FAO ), Julio Berdegué khẳng định Mỹ Latinh và Caribe đang đối mặt với “một tình huống nghiêm trọng” về an ninh lương thực, đồng thời chỉ ra rằng tỷ lệ thiếu đói ở Mỹ Latinh đã tăng gần 70% trong giai đoạn 2014-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)