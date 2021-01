Cyprus áp đặt lệnh phong tỏa, người dân Hy Lạp phớt lờ việc giãn cách

Ngày 10/1, Cộng hòa Cyprus bước vào một đợt phong tỏa mới kéo dài 3 tuần, nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Người dân đeo khẩu trang phòng sự lây lan của COVID-19 tại Cyprus. (Nguồn: The Guardian)

Quy định mới yêu cầu người dân ở nhà, trong khi các trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán lẻ và nhà hàng phải đóng cửa.

Cảnh sát đã được triển khai trên các tuyến phố để kiểm tra giấy phép viết tay hoặc giấy phép gửi qua tin nhắn cho phép người dân ra khỏi nhà một khoảng thời gian ngắn, tối đa 2 lần/ngày, để mua các nhu yếu phẩm hoặc tập thể dục.

Đây là lần thứ hai biện pháp trên có hiệu lực tại Cộng hòa Cyprus . Trước đó, Cộng hòa Cyprus đã áp đặt các biện pháp này từ giữa tháng 3 đến tuần thứ 3 của tháng 5/2020.

Cộng hòa Cyprus đã ngăn chặn hiệu quả làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên. Tuy nhiên, làn sóng thứ hai đã bùng phát với cường độ mạnh hơn, sau khi các sân bay nước này mở cửa tiếp nhận các chuyến bay quốc tế vào đầu tháng 7/2020.

Trong bối cảnh hệ thống y tế đứng trước nguy cơ quá tải, Bộ trưởng Y tế Cyprus Constantinos Ioannou đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa vào ngày 8/1 vừa qua.

Giới chức y tế cho biết đang chuẩn bị 2 bệnh viện ở các thành phố Larnaca và Paphos để tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19, sau khi hầu hết giường bệnh tại các cơ sở y tế điều trị COVID-19 đều đã được sử dụng.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Cộng hòa Cyprus đã ghi nhận tổng cộng 27.071 ca mắc COVID-19, trong đó có 147 ca tử vong.

Bất chấp lệnh giãn cách phòng COVID-19, nhiều người dân vẫn tập thể dục ngoài bãi biển tại Athens, Hy Lạp ngày 10/1/2021. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại Hy Lạp , nắng nóng đã khiến người dân đổ ra các bãi biển và công viên bất chấp lệnh phong tỏa do dịch COVID-19.

Nhiệt độ tại thủ đô Athens được dự báo sẽ lên tới 23 độ C, trong khi nhiệt độ tại khu vực Chania trên đảo Crete là 28,3 độ C. Do người dân tràn ra biển để tránh nóng, cảnh sát phải tuần tra nhằm kiểm soát đám đông, nhắc nhở mọi người tuân thủ quy định phòng dịch.

Thông thường vào thời điểm này hằng năm, thời tiết ở Hy Lạp vẫn khá lạnh, dao động trong khoảng 15 độ C. Trong 50 năm qua, Đài Thiên văn quốc gia Athens chỉ 2 lần ghi nhận mức nhiệt cao như vậy trong tháng 1, vào các năm 1987 và 2010.

Kể từ đầu tháng 11/2020, Hy Lạp đã áp đặt lệnh phong tỏa một phần, trong đó quy định người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Ngày 8/1 vừa qua, giới chức Hy Lạp đã mở rộng lệnh giới nghiêm, bao gồm cấm tụ tập nơi công cộng, ít nhất đến ngày 18/1, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chủ yếu ở miền Bắc nước này. Chỉ có các nhà trẻ, trường mầm non và tiểu học được hoạt động từ ngày 11/1.

Tính đến ngày 10/1, Hy Lạp có tổng cộng 5.263 ca tử vong do COVID-19, trong đó hơn 4.000 ca được ghi nhận chỉ trong 2 tháng qua. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Hy Lạp đến nay là 144.738 ca.

Theo AP, CNN