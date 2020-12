Cựu đặc phái viên Mỹ kêu gọi thúc đẩy bình thường hóa với Triều Tiên

Ngày 17/12, cựu Đặc phái viên Mỹ về đàm phán hạt nhân sáu bên, ông Joseph DeTrani cho biết Washington cần thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên và nỗ lực ký hiệp định hòa bình chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vì mục tiêu cuối cùng của Bình Nhưỡng là đảm bảo chế độ và sự lãnh đạo của nước này.

Cựu Đặc phái viên Mỹ về đàm phán hạt nhân sáu bên, ông Joseph DeTrani. (Nguồn: hill.tv)

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do Viện Chiến lược An ninh Quốc gia (INSS) tổ chức, ông DeTrani cũng nói rằng việc công nhận Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân không phải là một “lựa chọn khả thi” vì việc công nhận như vậy sẽ tạo điều kiện cho một cuộc chạy đua vũ trang và gây bất ổn trong khu vực.

Ông DeTrani nhấn mạnh: “Chúng tôi biết đó là sự an toàn cho chính quyền, an toàn cho giới lãnh đạo. Đó là mục tiêu cuối cùng. Vì vậy, một khi, chúng ta có thể củng cố lòng tin và tiến lên phía trước với những đảm bảo an ninh, sau đó tiến tới con đường bình thường hóa quan hệ và ký hiệp định hòa bình kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên - đây là những điều tích cực.”

Cựu quan chức Mỹ nói thêm rằng Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong nhiều năm và ra mắt một ICBM mới và lớn trong cuộc duyệt binh lớn hồi tháng 10 vừa qua, nhưng chính quyền Bình Nhưỡng coi những vũ khí đó như một biện pháp răn đe vì lo ngại về sự thay đổi chính quyền.

Ông kêu gọi tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua các nỗ lực ngoại giao nhưng kiên quyết phản đối ý tưởng công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, cho rằng điều đó có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang và bất ổn trong khu vực./.

(Vietnam+)