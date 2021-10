CSTO thông báo kế hoạch tập trận gần biên giới Afghanistan

Ngày 13/10, hãng thông tấn Nga RIA đưa tin Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) sẽ tiến hành các cuộc tập trận trong lãnh thổ Tajikistan vào các ngày 22-23/10 tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: caspiannews.com)

Các cuộc tập trận diễn ra tại khu vực gần biên giới với Afghanistan trong bối cảnh an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này nói riêng và khu vực Trung Á nói chung là vấn đề khiến cộng đồng quốc tế lo ngại sau khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền lãnh đạo từ trung tuần tháng 8 vừa qua và các phần tử khủng bố bắt đầu gia tăng hoạt động mạnh trở lại tại nước này.

CSTO có 6 thành viên gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia và Tajikistan, trong đó Tajikistan là nước duy nhất có chung đường biên giới với Afghanistan.

Các nước chia sẻ quan điểm chung cần phải ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan tiếp cận và gây phương hại đến khu vực này.

Các bên cùng bày tỏ quan ngại việc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn có chỗ đứng ở Afghanistan và là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực, do đó cần phối hợp hành động chung trong vấn đề này.

CSTO đã thực hiện “các biện pháp chung” để đảm bảo an ninh cho Tajikistan trong trường hợp tình hình ở khu vực giáp giới với Afghanistan xấu đi.

Theo AP