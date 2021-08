Côte d"Ivoire phát hiện ca nhiễm virus Ebola đầu tiên trong 25 năm qua

Ngày 15/8, Bộ Y tế Côte d"Ivoire thông báo nước này đã phát hiện trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên trong 25 năm qua.

Nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân nhiễm virus Ebola. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Trong một phát biểu trên truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Y tế Pierre Dimba cho biết bệnh nhân là một cô gái 18 tuổi, từ nước láng giềng Guinea tới Côte d"Ivoire.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đây là trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên của Côte d“Ivoire kể từ năm 1994. Tuyên bố của WHO nêu rõ:”Viện Pasteur ở Côte d“Ivoire đã xác nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola trong các mẫu thu thập từ một bệnh nhân nhập viện ở thủ đô thương mại Abidjan, sau khi người này từ Guinea đến (Côte d”Ivoire). Hiện bệnh nhân đã được nhập viện điều trị, sau khi bị sốt."

Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân đã đến Côte d"Ivoire bằng đường bộ và di chuyển tới Abidjan vào ngày 8/8 vừa qua.

Guinea là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi dịch Ebola bùng phát trong những năm từ 2014-2016. Đầu năm nay, quốc gia này cũng đã trải qua một đợt bùng phát dịch Ebola kéo dài bốn tháng. Tuy nhiên, Chính phủ Guinea tuyên bố đã dập dịch thành công vào ngày 19/6 vừa qua.

Đầu tuần này, Guinea xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Marburg ở Tây Phi. Bệnh do virus Marburg gây ra thường có nguy cơ cao dẫn đến sốt xuất huyết và có cơ chế lây nhiễm tương tự như Ebola.

Sự lây truyền của cả hai căn bệnh chết người xảy ra khi có sự tiếp xúc với dịch cơ thể và những mô tế bào của người mắc bệnh. Các triệu chứng của hai căn bệnh này bao gồm nhức đầu, nôn ra máu, đau cơ và xuất huyết.

WHO cho biết không có dấu hiệu cho thấy trường hợp nhiễm virus Ebola hiện tại ở Côte d"Ivoire có liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh hồi đầu năm nay ở Guinea.

Theo cơ quan này, những điều tra sâu hơn và việc giải trình tự gene sẽ giúp xác định chủng virus và đánh giá về mối liên quan của bệnh nhân này với đợt bùng phát dịch Ebola gần đây.

Giám đốc WHO ở khu vực châu Phi - ông Matshidiso Moeti cho rằng: “Điều đáng lo ngại là ca bệnh này được phát hiện tại Abidjan, một đô thị hơn 4 triệu dân. Mặc dù vậy, phần lớn những bài học kinh nghiệm của thế giới trong việc ứng phó dịch Ebola là tại lục địa này và Côte d”Ivoire có thể áp dụng để nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh này bùng phát“”./.

(TTXVN/Vietnam+)