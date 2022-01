Chuyên gia: Omicron có thể khiến hệ thống y tế của Mỹ quá tải

Omicron, biến thể vốn đang chiếm tới 98,3% số ca mắc mới tại Mỹ, được xem là gây triệu chứng nhẹ hơn so với biến thể Delta và một số biến thể khác trước đó.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Worcester, Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo Omicron có nguy cơ khiến hệ thống y tế quá tải do số ca mắc và tỷ lệ nhập viện tăng.

Theo ông Dean Blumberg, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học California, dịch bệnh sẽ nghiêm trọng hơn trước khi có chiều hướng cải thiện.

Các nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 2 đến 5 lần so với Delta, biến thể vốn từng chiếm ưu thế tại Mỹ.

Bà Sara Murray, người đứng đầu nhóm sáng tạo và khoa học dữ liệu thông tin y tế của Đại học California San Francisco, nhận định COVID-19 là bệnh dễ lây nhiễm thứ hai thế giới, sau bệnh sởi.

Có những bằng chứng ban đầu cho thấy biến thể Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn so với biến thể Delta và những người nhiễm Omicron ít có nguy cơ nhập viện hơn.

Nhưng Giám đốc Trung kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky nhấn mạnh điều quan trọng cần lưu ý rằng biến thể Omicron lây lan với tốc độ nhanh hơn.

Điều này có nghĩa là mặc dù bệnh nhân nhiễm Omicron phải nhập viện chiếm tỷ lệ nhỏ, song tổng số ca mắc COVID-19 lại ở mức cao đến mức khiến các bệnh viện bị quá tải hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch.

Thống kê cho thấy số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã ghi nhận nhiều kỷ lục mới, trung bình mỗi ngày có khoảng 1,4 triệu ca.

Theo CDC, mỗi ngày, trung bình 19.800 người trên khắp nước Mỹ nhập viện vì mắc COVID-19, tăng 33% so với tuần trước đó. Trong khi đó, gần 33% giường trong khu điều trị tích cực (ICU) đã được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 , đồng nghĩa với việc cứ 2,5 người trong (ICU) thì có 1 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Dịch bệnh COVID-19 ngày càng lan rộng tại Mỹ đến mức một tỷ lệ đáng kể những bệnh nhân nhập viện để điều trị bệnh khác, song sau đó cho kết quả dương tính khi khám sàng lọc tại bệnh viện.

Ông Murray cho biết tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở những người này là khoảng 12% và hầu hết là các bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng.

Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Richelle Charles, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trường Y Harvard, cho biết điều này đã gây ra tình trạng quá tải chưa từng thấy tại các bệnh viện so với các làn sóng dịch trước đây. Dù không có triệu chứng hay chỉ bị nhẹ, các bệnh nhân COVID-19 cũng gây ra gánh nặng cho hệ thống y tế do quy định về cách lý và an toàn cho các nhân viên bệnh viện.

Tình trạng quá tải tại bệnh viện không chỉ do số ca mắc gia tăng mà còn do thiếu hụt đội ngũ y bác sỹ bởi một bộ phận trong số này cũng mắc COVID-19. Số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng sẽ chỉ gây áp lực cho y bác sỹ. Một khảo sát công bố cuối tháng 8 năm ngoái cho thấy gần 60% bác sỹ thừa nhận bị quá tải và đây là số liệu thăm dò của hai đợt dịch trước đó.

Thống kê của CDC cho thấy tỷ lệ nhập viện ở trẻ em hiện đang ở mức cao hơn so với trước đây trong đại dịch COVID-19, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

Ông Dean Blumberg nhận thấy nhiều trong số trẻ em mắc COVID-19 bị viêm phế quản hoặc viêm phổi nhẹ hơn trong khi thanh thiếu niên bị viêm phổi nặng hơn. Hầu hết những trẻ nhỏ này đều hồi phục tốt, song ông cảnh báo với bất trẻ mắc COVID-19 phải nhập viện có nguy cơ chuyển nặng.

Người đứng đầu Viện quốc gia về dị ứng và các bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci cho rằng hầu hết mọi người có nguy cơ mắc COVID-19, song nếu người mắc đã tiêm đủ liều cơ bản và mũi tăng cường, nguy cơ bệnh chuyển nặng ở những người này rất thấp.

Bà Jeanne Marrazzo, trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm tại Đại học Alabama, nêu rõ tại bệnh viện nơi bà công tác, hầu hết những bệnh nhân COVID-19 nằm trong ICU, hay phải thở máy, đều là chưa tiêm vaccine.

Theo Reuters