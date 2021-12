Ngày 24/12, một hội đồng thuộc Bộ Y tế Nhật Bản đã khuyến nghị cấp phép sử dụng thuốc kháng virus do hãng dược Merck & Co Inc (Mỹ) phát triển. Đây là một phần trong các kế hoạch của Thủ tướng Kishida Fumio dự định triển khai trong năm tới để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, trong bối cảnh những lo ngại ngày một gia tăng liên quan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

{publishtime} {title} {lead} {title} Chuyên gia Nhật Bản khuyến nghị dùng thuốc kháng virus của Merck Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Sapporo, Nhật Bản, ngày 3/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN) Ngày 24/12, một hội đồng thuộc Bộ Y tế Nhật Bản đã khuyến nghị cấp phép sử dụng thuốc kháng virus do hãng dược Merck & Co Inc (Mỹ) phát triển. Đây là một phần trong các kế hoạch của Thủ tướng Kishida Fumio dự định triển khai trong năm tới để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, trong bối cảnh những lo ngại ngày một gia tăng liên quan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Nhật Bản đang đặt kỳ vọng lớn vào phương pháp điều trị với thuốc dạng uống. Tháng trước, chính phủ nước này đã nhất trí trả cho Merck khoảng 1,2 tỷ USD để mua 1,6 triệu liều thuốc có hoạt chất molnupiravir (kháng virus) do hãng này phát triển cùng đối tác là Ridgeback Biotherapeutics (cũng của Mỹ). Tuần trước, Thủ tướng Kishida cũng đã công bố thỏa thuận mua 2 triệu liều thuốc kháng virus của hãng Pfizer Inc. Trong khi hãng Shionogi & Co của Nhật Bản đang lên kế hoạch nộp hồ sơ để được phê duyệt loại thuốc điều trị mà hãng này bào chế. Hiện thuốc kháng virus của Merck đã được nhiều nước đưa vào phác đồ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Mới đây nhất, ngày 23/12, cơ quan quản lý của Mỹ đã cho phép sử dụng loại thuốc molnupiravir này đối với các trường hợp bệnh nhân lớn tuổi và có nguy cơ cao bệnh trở nặng./. (TTXVN/Vietnam+)

