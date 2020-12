Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh nỗ lực chung của SCO trong đại dịch

Ngày 10/11, tại cuộc họp lần thứ 20 của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng các nước thành viên SCO nên tuân thủ chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, làm sáng tỏ những nỗ lực chung cần thiết để bảo vệ trật tự quốc tế.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh các nỗ lực chung trong việc chống COVID-19 , quản trị toàn cầu về các vấn đề quốc tế và khu vực, và việc mở rộng cơ chế làm việc của SCO.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đề cao tình hữu nghị láng giềng và những hợp tác các bên cùng có lợi và chủ nghĩa đa phương chắc chắn sẽ đánh bại chủ nghĩa đơn phương.

Ông cũng kêu gọi tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như kiểm soát đại dịch COVID-19 và nghiên cứu khoa học.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đề xuất kết nối đường dây nóng giữa các thành viên SCO và sẽ ưu tiên nhu cầu vaccine của các nước thành viên tổ chức này.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các nước SCO phải quyết tâm hỗ trợ các nước liên quan tiến hành suôn sẻ các chương trình nghị sự chính trị lớn trong nước theo quy định của pháp luật; giữ vững an ninh chính trị và ổn định xã hội, đồng thời kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên dưới mọi lý do.

Theo kế hoạch, tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo của các nước thành viên SCO (gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Pakistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Ấn Độ) sẽ trao đổi quan điểm nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ SCO trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các vấn đề lớn của khu vực cũng như quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)