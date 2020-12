Chính phủ Đức thông qua dự luật về an ninh công nghệ thông tin

Chính phủ Đức ngày 16/12 đã thông qua dự luật nhằm tăng cường an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin, trong đó sẽ kiểm tra chặt chẽ các nhà cung cấp linh kiện trong chương trình xây dựng mạng công nghệ 5G.

Bên ngoài trụ sở Cơ quan an toàn thông tin liên bang Đức. (BSI). (Ảnh: Mennerbeit)

Chính phủ Đức chủ trương không cấm các công ty nước ngoài tham gia phát triển mạng công nghệ 5G, song sẽ đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt để có thể “lọc” các nhà sản xuất bị nghi ngờ. Dự luật có tên “Đạo luật thứ hai về nâng cao an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin” sẽ đặt ra hai lớp kiểm định với các nhà thầu cung cấp linh kiện.

Bên cạnh việc kiểm tra về công nghệ còn có bước đánh giá chính trị về độ tin cậy của nhà sản xuất, trong đó có cam kết không chuyển dữ liệu cho các chính phủ nước ngoài. Một ủy ban hỗn hợp gồm các đại diện của Phủ Thủ tướng và các Bộ Nội vụ, Kinh tế, Ngoại giao sẽ tiến hành các đánh giá chính trị này.

Với tiêu chuẩn mạng di động 5G, dữ liệu sẽ được truyền tải theo thời gian thực. Điều này sẽ mở ra cho ngành công nghệ thông tin những cơ hội mới, song nguy cơ đi kèm cũng tăng mạnh, nhất là nguy cơ bị tấn công mạng. Với dự luật mới, Chính phủ Đức hy vọng có thể giảm thiểu các nguy cơ, đảm bảo cho Đức có một nền tảng công nghệ thông tin mạnh và an toàn. Dự luật mới sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua để có hiệu lực.

Chính phủ Đức đưa ra các quy định mới về an toàn công nghệ thông tin nêu trên trong bối cảnh nhà sản xuất Huawei của Trung Quốc bị một số nước cáo buộc là “không an toàn” và là công cụ do thám, điều mà Huawei và Chính phủ Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ. Mỹ và Anh đã loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng các thiết bị của nhà sản xuất này trong việc phát triển mạng 5G. Huawei cũng ra tuyên bố hoan nghênh dự luật mới nêu trên của Chính phủ Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)