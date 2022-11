Ngày 25/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Người phát ngôn Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia Trung tướng Chhay Kim Khoeun cho biết Bộ Nội vụ nước này sẽ triển khai hơn 10.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 40 và 41 và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 8-13/11/2022 tại thủ đô Phnom Penh.

{publishtime} {title} {lead} {title} Campuchia triển khai 10.000 nhân viên an ninh phục vụ hội nghị ASEAN (Nguồn: khmertimeskh.com) Ngày 25/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Người phát ngôn Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia Trung tướng Chhay Kim Khoeun cho biết Bộ Nội vụ nước này sẽ triển khai hơn 10.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 40 và 41 và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 8-13/11/2022 tại thủ đô Phnom Penh. Trung tướng Chhay Kim Khoeun khẳng định Tổng cục Công an quốc gia đang tập trung các nguồn lực cho nhiệm vụ ưu tiên này. Ông đồng thời cho biết: “Một số lực lượng đã được đào tạo bổ sung về các kỹ năng và phối hợp với lực lượng chuyên trách của các quốc gia như Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế ( Interpol ), Hiệp hội cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL), Cục Điều tra liên bang Mỹ ( FBI ) cùng lực lượng công an Singapore, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc và Australia. Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ và hợp tác trao đổi thông tin an ninh và hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.” Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia cam kết dẫn đầu ASEAN với chủ đề “Hành động ASEAN: Cùng nhau giải quyết thách thức” vì sự hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Theo chương trình, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25, Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 23, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 25, Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 19, Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 2, Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 25, Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 10 và Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17./. (TTXVN/Vietnam+)