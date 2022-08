Các lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt 6 tay súng nhóm IS

Lực lượng an ninh Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Iraq cho biết, các lực lượng an ninh nước này ngày 28/8 đã tiêu diệt 6 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các hoạt động quân sự riêng rẽ ở miền Bắc và miền Tây đất nước.

Theo tuyên bố của bộ phận báo chí thuộc Bộ Chỉ huy tác chiến chung đưa ra, sau khi nhận được tin tình báo, lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi đã tiến hành chiến dịch tại khu vực ngoại ô Albu-Saif phía Nam Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh ở phía Bắc, tiêu diệt 4 tay súng IS.

Tại tỉnh Kirkuk, liên quân giữa quân đội chính phủ Iraq và lực lượng Hashd Shaabi cũng tiêu diệt 1 phần tử IS âm mưu đánh bom liều chết.

Trong chiến dịch thứ ba được triển khai để truy quét các phần tử cực đoan ở tỉnh Anbar, quân đội chính phủ Iraq và lực lượng Hashd Shaabi tiêu diệt một tay súng IS ở khu vực sa mạc gần thị trấn Rawa, cách thủ đô Baghdad 320km.

Trong mấy tháng gần đây, các lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành truy quét và trấn áp hoạt động gia tăng của những nhóm cực đoan .

Tình hình an ninh tại Iraq đã liên tục cải thiện sau khi IS bị đánh bại năm 2017. Tuy nhiên, các nhóm tàn quân của lực lượng khủng bố này đã lẩn vào các trung tâm đô thị, sa mạc và vùng địa hình khó khăn để tiến hành những cuộc tấn công du kích nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường./.

(Vietnam+)