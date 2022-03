Bermuda, vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh, cho biết họ đang dừng cấp phép cho các máy bay của Nga bởi không thể tiếp tục duy trì khả năng giám sát an toàn với các máy bay do Nga vận hành và đăng ký tại Bermuda do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt với Nga liên quan tới xung đột với Ukraine. Động thái này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hơn 700 máy bay của Nga.

Bermuda đang dừng cấp phép cho hơn 700 máy bay của Nga Ảnh minh họa. (Nguồn: Tass) Bermuda, vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh, cho biết họ đang dừng cấp phép cho các máy bay của Nga bởi không thể tiếp tục duy trì khả năng giám sát an toàn với các máy bay do Nga vận hành và đăng ký tại Bermuda do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt với Nga liên quan tới xung đột với Ukraine. Động thái này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hơn 700 máy bay của Nga. Cơ quan Hàng không Dân dụng Bermuda (BCAA) cho biết: "Các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành hàng không của Nga đã có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì giám sát an toàn đối với các máy bay do Nga vận hành tại Cơ quan Đăng ký Máy bay Bermuda." Cơ quan này cho biết hệ thống đã bị hạn chế đến mức BCAA "không thể tự tin" cấp phép cho những chiếc máy bay này. Vào cuối ngày 12/3, BCAA đã tạm thời đình chỉ tất cả các Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của những máy bay hoạt động theo Điều 83bis trong Thỏa thuận giữa Bermuda và Liên bang Nga. Thông báo này là biện pháp mới nhất giáng vào lĩnh vực hàng không thương mại của Nga vốn đang lao đao vì các biện pháp trừng phạt sau cuộc xung đột với Ukraine. Trước đó, Bermuda cho biết có hơn 900 máy bay được đăng ký tại lãnh thổ nhỏ bé này, được coi là "thiên đường thuế ." Theo BCAA, phần lớn trong số những chiếc máy bay này được các nhà khai thác hàng không thương mại của Nga sử dụng./. (TTXVN/Vietnam+)

