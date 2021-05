Belarus đề xuất đối thoại với phương Tây về vụ chuyển hướng máy bay

Hãng tin RIA của Nga đưa tin ngày 26/5, Belarus đã đề xuất đối thoại với phương Tây về vụ việc một máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair (Ireland) buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Minsk để kiểm tra an ninh, làm dấy lên căng thẳng giữa nước này và các nước châu Âu trong những ngày qua.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định ông đã hành động đúng luật và đúng các quy định quốc tế để bảo vệ người dân khi chuyển hướng máy bay của Ryanair trên không phận Belarus.

Trong khi đó, Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) khuyến cáo các hãng hàng không tránh không phận của Belarus vì lý do an toàn.

Theo EASA, cơ quan này đã khuyến cáo các hãng hàng không EU cũng như các hãng hàng không ngoài EU tránh bay qua không phận Belarus trừ trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, ngày 25/5, các hãng hàng không EU đã bắt đầu sắp xếp lại đường bay, tránh không phận của quốc gia Đông Âu này.

Ngày 23/5 vừa qua, một máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair đang trên hành trình từ Athens (Hy Lạp) đến Vilnius (Litva) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Minsk sau khi phi hành đoàn nhận được thông báo có thiết bị nổ trên máy bay.

Lực lượng chức năng Belarus đã tiến hành kiểm tra sơ bộ cả trong và ngoài máy bay cũng như khoang hành lý, sau đó kiểm tra kỹ trong 2 giờ rưỡi đồng hồ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các chuyên gia chất nổ không phát hiện vật thể khả nghi nào.

Nhà chức trách Belarus cho biết trong quá trình kiểm tra máy bay đã phát hiện trong danh sách hành khách có người đồng sáng lập kênh truyền hình Nexta Romat Protasevich mà chính quyền nước này năm ngoái cáo buộc phạm nhiều tội danh, trong đó có tổ chức bạo động quy mô lớn. Cơ quan bảo vệ pháp luật Belarus đã bắt giữ người này.

Máy bay chở hơn 100 hành khách sau đó đã tiếp tục hành trình và hạ cánh xuống sân bay Vilnius của Litva tối 23/5.

Một ngày sau đó, giới chức Bộ Giao thông vận tải Belarus cho biết Sân bay Quốc gia Minsk đã nhận được thư điện tử đe dọa sẽ cho nổ máy bay của hãng hàng không Ryanair trên nếu các yêu cầu đưa ra không được thực hiện.

Theo Cục trưởng hàng không Belarus Sikorsky, một bức thư điện tử bằng tiếng Anh gửi đến địa chỉ thư điện tử của Sân bay Quốc gia Minsk với nội dung yêu cầu Israel ngừng bắn ở Dải Gaza và EU ngừng hỗ trợ Israel trong cuộc chiến này, nếu không sẽ cho nổ máy bay.

Bộ Ngoại giao Belarus khẳng định cách thức xử lý của nước này trong vụ chuyển hướng máy bay nói trên hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ các quy định hàng không quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)