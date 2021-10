Bầu cử Đức : Đức sẽ có Thủ tướng mới vào đầu tháng 12

Tại Đức, ba đảng gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh đã bắt đầu đàm phán thành lập liên minh “đèn giao thông” Đỏ-Vàng-Xanh cầm quyền và dự kiến ứng cử viên thủ tướng của SPD Olaf Scholz sẽ được bầu làm thủ tướng trong tuần thứ hai của tháng 12 tới.

Ông Olaf Scholz. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Phát biểu ngày 21/10 sau các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên nhằm thành lập liên minh cầm quyền, Tổng Thư ký FDP Volker Wissing cho biết, liên minh ba bên sẽ thành lập chính phủ mới vào tuần thứ hai của tháng 12, trong đó Thủ tướng mới là ông Olaf Scholz sẽ được bầu trong tuần từ ngày 6/12.

Thỏa thuận liên minh phải được hoàn tất trước cuối tháng 11 này. Theo kế hoạch, vào giữa tuần tới, các chuyên gia của ba đảng sẽ lập ra 22 nhóm làm việc chuyên ngành để bắt đầu xây dựng chương trình cầm quyền chung.

Các tổ công tác sẽ làm việc hằng ngày, trừ cuối tuần, để có thể đưa ra được một lập trường chung về từng lĩnh vực riêng lẻ trước ngày 10/11.

Việc chỉnh sửa cuối cùng cũng như làm rõ các vấn đề còn tồn đọng sẽ do nhóm đàm phán chủ chốt đảm nhận và chính nhóm này sẽ soạn ra một thỏa thuận liên minh vào cuối tháng 11.

Kết quả sau đó phải được xác nhận ở mỗi đảng, trong đó FDP sẽ thông qua một đại hội đảng bất thường, đảng Xanh thông qua lấy ý kiến các đảng viên bằng hình thức trực tuyến. Cho tới nay, tất cả ba đảng đều nhất trí thành lập một chính phủ mới vào trước Giáng sinh.

Tổng Thư ký Wissing nhấn mạnh việc thành lập chính phủ mới sẽ là một “lộ trình đầy tham vọng” và các đảng đều muốn nước Đức có một chính phủ ổn định càng sớm càng tốt, trong khi các vấn đề gây tranh cãi phải được xử lý nhanh chóng trong các cuộc đàm phán.

Trước đó, ba đảng trong liên minh đèn giao thông đã dự thảo một bản thỏa thuận liên minh dài 12 trang đề cập tới các mục tiêu chung, làm cơ sở cho các cuộc đàm phán liên minh sau đó.

Nhiều điểm gây tranh cãi đã được giải quyết, song vẫn còn một số điểm cần làm rõ, như việc cấp tiền cho các dự án được lên kế hoạch.

Chi tiết các mục này sẽ được các nhóm làm việc thỏa luận chi tiết trong những tuần tới. Về chủ đề, các cuộc đàm phán liên minh sẽ chia thành 7 nhóm lớn, bao gồm: Nhà nước hiện đại và Số hóa; Bảo vệ khí hậu; Việc làm; Gia đình và Trẻ em; Tự do và An ninh, an toàn; Đối ngoại và Quốc phòng; và Tài chính công.

Theo Tổng Thư ký SPD Lars Klingbeil, hiện cả ba đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc đàm phán sau các cuộc đàm phán thăm dò những ngày qua. Lãnh đạo đảng Xanh Michael Kellner cũng cho biết các đối tác trong liên minh đèn giao thông đã chuẩn bị tốt cho bước tiếp theo của tiến trình đàm phán phức tạp.

Ông Keller cho hay ba bên đã có sự hợp tác tốt đẹp, tin cậy, và tin tưởng có thể thành công với các cuộc đàm phán tới đây.

Theo Reuters