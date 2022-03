Ban tổ chức lễ trao giải Oscar tăng cường các nỗ lực phòng dịch

Khách mời mắc COVID-19 không được tham dự lễ trao giải Oscar . (Nguồn: Getty)

Lễ trao giải Oscar tại nhà hát Dolby ở Los Angeles (Mỹ) là một trong những sự kiện được chờ đón nhất trong năm của làng giải trí.

Tuy nhiên, tại thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành và số ca mắc bệnh trong giới giải trí vẫn tăng cao, ban tổ chức lễ trao giải Oscar năm nay đã ban hành các quy định phòng dịch nghiêm ngặt hơn.

Theo tạp chí Variety của Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ bùng phát dịch sau lễ trao giải Oscar.

Quan ngại này là có cơ sở khi lễ trao giải BAFTA của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh gặp sự cố tương tự.

Rất nhiều khách mời đã nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tham dự sự kiện tầm cỡ này hôm 13/3 vừa qua, trong đó có các diễn viên Kenneth Branagh, Ciaran Hinds, nhà sản xuất Phil Lord và Christopher Miller của The Mitchells vs. the Machines... chưa kể nhiều trường hợp khác nhiễm nhưng không được báo cáo.

Sự lây lan mạnh các ca mắc COVID-19 tại các sự kiện gần đây như Liên hoan phim SXSW ở Texas cũng khiến AMPAS không khỏi lo ngại.

Hiện tại, các quy định đối với khách mời tham dự lễ trao giải Oscar 2022 bao gồm xuất trình xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày trước thời điểm diễn ra lễ trao giải vào tối 27/3 và có chứng nhận tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Ban tổ chức nhấn mạnh những khách mời mắc COVID-19 không được tham dự sự kiện này, "không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào.”

Đối với các trường hợp mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, điều kiện để tham dự là phải có xác nhận của các bệnh viện uy tín chứng thực đã âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng từ 6-10 ngày trước lễ trao giải.

Đối với các phóng viên, nhà báo, ban tổ chức khuyến nghị hạn chế xuất hiện cùng lúc trong không gian kín, cũng như hạn chế tác nghiệp, phỏng vấn người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nghệ sĩ đoạt giải.

Theo Variety, lễ trao giải Oscar chỉ là sự kiện khởi đầu những hoạt động ăn mừng sau đó. Những nghệ sỹ được trao giải cùng khách mời và các phóng viên sẽ tiếp tục xuất hiện tại bữa tiệc mừng do Vanity Fair tổ chức, trong đó những người tham dự sẽ có các hoạt động xã giao không đeo khẩu trang.

Trả lời phỏng vấn của Variety, một số thành viên trong ban tổ chức cho biết họ cố gắng tối đa để các vị khách tham dự tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định của ban tổ chức.

Cụ thể, các khách mời cần có chứng nhận tiêm phòng, bao gồm mũi vaccine tăng cường, thay vì chỉ 2 mũi tiêm cơ bản; xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi dự tiệc./.

(TTXVN/Vietnam+)