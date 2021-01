Australia tăng cường kiểm soát xuất khẩu công nghệ nhạy cảm

Chính phủ Australia đang xem xét việc thắt chặt các quy định pháp luật để hạn chế việc xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm trong bối cảnh có nhiều lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu.

Australia tăng cường kiểm soát xuất khẩu công nghệ nhạy cảm . (Ảnh: ARN)

Ủy ban An ninh của Quốc hội Australia hiện đang tiến hành đánh giá về cách thức các trường đại học và cơ quan nghiên cứu của nước này đối phó với nguy cơ can thiệp của nước ngoài . Trong bản báo cáo phục vụ đánh giá trên, Bộ Quốc phòng Australia cho biết các trường đại học và học viện đang là “mục tiêu hấp dẫn của sự can thiệp từ nước ngoài do khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực và sau hết là sở hữu trí tuệ”.

Báo cáo cho rằng quân đội của Australia có thể mất lợi thế về công nghệ nếu các nghiên cứu nhạy cảm và việc ứng dụng các công nghệ này không được “bảo vệ đúng cách".

Theo các quy định pháp luật hiện hành, Chính phủ Australia định kỳ công bố danh sách hàng hóa quốc phòng và chiến lược, trong đó có các sản phẩm hoặc công nghệ được thiết kế hoặc điều chỉnh cho mục đích quân sự. Danh sách này còn bao gồm hàng hóa “lưỡng dụng”. Đây là những thiết bị hoặc công nghệ có giá trị về mặt thương mại cũng như có thể được sử dụng trong các thiết bị quân sự hay cho việc phát triển các hệ thống phòng thủ hoặc thậm chí vũ khí hủy diệt.

Bên cạnh việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ nhay cảm do Bộ Quốc phòng đề xuất, Bộ Nội vụ Australia hiện cũng đang xây dựng kế hoạch xác định giáo dục đại học và nghiên cứu là một lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng, qua đó sẽ cho phép các trường đại học nhận được sự giúp đỡ của chính phủ khi bị tấn công mạng trên quy mô lớn. Ngoài ra, các trường đại học của Australia cũng có khả năng phải hủy bỏ một số thỏa thuận quốc tế theo một đạo luật mới của chính phủ vừa được Thượng viện nước này thông qua trong tháng 12/2020./.

