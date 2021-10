Australia sửa đổi luật về hành vi phỉ báng trong thời đại kỹ thuật số

Australia đang đứng trước yêu cầu cấp thiết là sửa đổi luật về hành vi phỉ báng , sau phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao nước này cho rằng bên xuất bản nội dung có thể phải chịu trách nhiệm đối với các bình luận công khai trên các diễn đàn trực tuyến như Facebook.

Bộ trưởng Tư pháp AustraliaMichaelia Cash.(TheMonthly)

Phán quyết này được cho là đã gây tác động mạnh mẽ không chỉ với ngành truyền thông mà cả với các cá nhân.

Sau khi tòa án ra phán quyết, CNN, công ty thuộc sở hữu của AT&T Inc , đã chặn người dùng Australia truy cập các trang Facebook do lo ngại nguy cơ xuất hiện nội dung phỉ báng. Trong khi đó, chi nhánh của báo The Guardian tại Australia thông báo đã khóa phần bình luận bên dưới các bài đăng trên Facebook.

Không chỉ các công ty truyền thông, các lãnh đạo của bang Tasmania và Vùng đô thị Canberra Australia cũng khóa các mục bình luận trên trang Facebook cá nhân.

Ngày 6/10, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michaelia Cash đã viết thư cho 8 lãnh đạo ngành tư pháp của các bang và vùng lãnh thổ trên cả nước, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục rà soát các luật về phỉ báng.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn một phần nội dung bức thư cho biết bà Michaelia Cash thông báo đã nhận được nhiều phản hồi từ các bên liên quan về những tác động từ quyết định của Tòa án Tối cao.

Dù từ chối bình luận về phán quyết của tòa tối cao nhưng theo bà Cash, những phản ứng từ các bên liên quan cho thấy cơ quan tư pháp cấp bang và liên bang cần đảm bảo luật phỉ báng phù hợp với thời đại kỹ thuật số.

Dự kiến, trong tháng 11, lãnh đạo cơ quan tư pháp cấp liên bang và cấp bang sẽ họp để thảo luận về những thay đổi cần thiết, tuy nhiên vẫn chưa có thời hạn cụ thể về việc đưa những thay đổi này ra thảo luận tại quốc hội.

Phán quyết của Tòa tối cao Australia được không chỉ ảnh hưởng tới các công ty truyền thông mà cả những lĩnh vực hoạt động dựa trên mạng xã hội tại Australia để tương tác với công chúng, ví dụ như các đơn vị/cá nhân điều hành các diễn đàn trực tuyến mà ở đó cho phép bên thứ ba đưa ra bình luận. Theo các luật sư, điều này sẽ khiến các doanh nghiệp phải thực hiện những biện pháp giám sát thích hợp.

Theo AP