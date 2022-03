Australia: Số ca mắc mới do dòng phụ của biến thể Omicron tăng mạnh

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại bang New South Wales, Australia . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số ca nhiễm mới dịch bệnh COVID-19 tại Australia được báo cáo trong ngày 16/3 đã tăng gấp 3 lần so với ngày hôm trước, với 30.402 trường ghi nhận tại bang New South Wales và 9.426 trường hợp ghi nhận tại bang Victoria.

Lý giải nguyên nhân số ca mắc mới tăng theo cấp số nhân, Cơ quan Y tế của bang New South Wales cho biết có khoảng 10.000 trường hợp nhiễm mới xác nhận trong ngày 13 và 14/3 đã không được đưa vào thống kê do trục trặc xử lý dữ liệu, do đó chuyển sang tính gộp vào con số báo cáo của 16/3.

Ngoài ra, nhà chức trách bang này cho biết hầu hết số ca mắc mới COVID-19 tại bang này được xác nhận nhiễm dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron và có khả năng sẽ còn tiếp tục gia tăng đột biến trong vài tuần tới.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế bang New South Wales Brad Hazzard đã bày tỏ lo ngại về việc biến thể phụ BA.2 của Omicron sẽ lây lan rộng tại bang đông dân nhất Australia.

Ông kêu gọi người dân cần nhanh chóng tiêm liều vaccine tăng cường, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm liều vaccine này mới chỉ ở mức khoảng hơn 60%.

Ngày 11/3, Chính phủ Australia đã thông qua kế hoạch tăng chi 2 tỷ AUD (1,4 tỷ USD) để tăng cường chuẩn bị ứng phó làn sóng lây nhiễm mới biến thể Omicron có khả năng lan rộng trong mùa Đông sắp tới ở nước này, trùng với thời điểm dịch cúm mùa nghiêm trọng đã được dự báo trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)