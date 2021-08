Australia quy định cách ly bắt buộc với du khách từ New Zealand

Australia đã tạm chuyển các chuyến bay xuất phát từ New Zealand đến Australia từ trạng thái “vùng xanh” không phải cách ly bắt buộc, sang “vùng đỏ” phải cách ly bắt buộc 14 ngày, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại cả hai quốc gia.

Bảng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Sydney (Australia), ngày 14/8/2021.

Dựa trên thông báo mới, mọi du khách từ New Zealand đến Australia đều sẽ phải thực hiện quy định cách ly tập trung tại khách sạn 14 ngày. Thời gian tạm dừng ban đầu dự kiến đến hết ngày 23/8 và sẽ được xem xét lại vào ngày 20/8.

Theo giới chức y tế Australia, New Zealand đã ghi nhận một số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong cộng đồng và đang điều tra nguồn gốc cũng như mức độ lây lan của dịch bệnh.

Vì vậy, Australia sẽ cần thêm thời gian để xác định được nguy cơ tiềm ẩn của những hành khách từ New Zealand đến Australia.

Từ đầu tháng Tư, New Zealand và Australia chính thức khởi động chương trình “bong bóng du lịch,” nối lại hoạt động đi lại tự do giữa hai quốc gia láng giềng sau hơn 1 năm gián đoạn do các lệnh đóng cửa biên giới để đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, từ cuối tháng Sáu, do dịch bệnh bùng phát trở lại tại bang New South Wales của Australia, New Zealand đơn phương tuyên bố dừng các chuyến bay không cách ly bắt buộc xuất phát từ địa phương này.

Đến ngày 23/7, New Zealand tiếp tục mở rộng phạm vi, tạm dừng toàn bộ các chuyến bay không cách ly bắt buộc với Australia trong ít nhất 8 tuần.

Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern cho biết biến thể Delta làm gia tăng mức độ rủi ro và làm thay đổi bản chất của các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, New Zealand cũng buộc phải thay đổi chính sách “bong bóng du lịch” với Australia.

Theo quy định mới, tất cả những hành khách từ Australia về New Zealand phải trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay. Riêng đối với những người từ bang New South Wales, nơi dịch bệnh đang bùng phát mạnh, khi trở về New Zealand sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.

Ngày 18/8, bang New South Wales ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ đầu dịch với 633 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ giữa tháng 6 lên 8.600 ca.

Ngoài ra, biến thể Delta cũng xuất hiện tại các bang Victoria, Queensland và thủ đô Canberra, khiến hơn 50% dân số Australia đang ở trong tình trạng phong tỏa.

Tại New Zealand, đợt tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 đầu tiên trong vòng 6 tháng qua bắt đầu từ ngày 17/8, với 1 ca nhiễm được ghi nhận tại thành phố Auckland.

Ngay sau đó, Thủ tướng Ardern công bố phong tỏa toàn quốc trong 3 ngày để tích cực điều tra và ngăn chặn triệt để khả năng lây lan của dịch bệnh.

New Zealand ghi nhận thêm 11 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch này tại đây lên 21 ca. Tuy nhiên, giới chức New Zealand cho rằng khả năng dịch không phải lây lan lâu trong cộng đồng mà có liên quan đến một người mới trở về từ thành phố Sydney.

Theo Thủ tướng Ardern, kết quả giải trình tự gene cho thấy các ca dương tính với SARS-CoV-2 hiện nay có liên quan đến một người trở về từ Sydney trên chuyến bay ngày 7/8 vừa qua. Người này có kết quả dương tính với virus ngày 9/8 và được chuyển đến cơ sở cách ly, sau đó nhập viện ngày 16/8.

Bà Ardern nhấn mạnh việc phát hiện ra cách thức và thời điểm virus xâm nhập vào New Zealand góp phần đáng kể vào công tác chống dịch tại nước này.

Theo THX