Australia nới lỏng đi lại, Ireland ban hành quy định với du khách

Các hạn chế đi lại giữa Sydney và Melbourne - hai thành phố lớn nhất của Australia, đã được nới lỏng trong ngày 20/10 khi bang Victoria mở cửa biên giới với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ từ bang New South Wales.

Người dân tập thể dục tại khu vực Cầu Cảng ở thành phố Sydney (Australia), ngày 13/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh các ca mắc mới đang giảm dần ở NSW, lần đầu tiên trong 3 tháng qua, người dân sinh sống ở Sydney của bang này sẽ không phải cách ly khi đến bang Victoria. Tuy nhiên, những người ở Melbourne khi đến Sydney vẫn phải cách ly tại nhà trong 2 tuần.

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận thêm 1.841 ca mắc COVID-19 , cao hơn so với 1.749 ca so với 1 ngày trước đó. Trong khi đó, số ca mắc mới tại New South Wales tăng thêm 283 ca, ít hơn nhiều so với mức ghi nhận trong tháng Chín vừa qua.

Australia đã nới lỏng các hạn chế đi lại trước khi bang Vitoria dự kiến dỡ bỏ phong tỏa thủ phủ Melbourne trong ngày 22/10 tới, trong bối cảnh tỷ lệ người dân từ 16 tuổi trở lên ở bang này được tiêm 2 mũi vaccine đạt gần 70%. Dự kiến, Victoria sẽ tiếp tục dỡ bỏ thêm các hạn chế khi tỷ lệ tiêm vaccine đạt mức 80% và 90%.

Tính đến ngày 22/10, người dân Melbourne sẽ chịu cảnh phong tỏa đúng 6 tuần. Kể từ tháng 3/2020, người dân thành phố này đã chịu cảnh phong tỏa trong vòng 262 ngày. Theo truyền thông Australia, đây là quãng thời gian phong tỏa dài nhất trên thế giới, cao hơn thời gian phong tỏa trong 234 ngày ở Buenos Aires.

Ireland ban hành quy định mới với du khách quốc tế

Cùng ngày, Chính phủ Ireland thông báo các quy định mới đối với du khách quốc tế, có hiệu lực từ ngày 22/10 tới. Theo các quy định mới, du khách nước ngoài đến Ireland sẽ phải trình kết quả xét nghiệm PCR được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi đến, nếu chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ hoặc đã bình phục trong vòng 6 tháng hoặc dưới 12 tuổi.

Các hãng hàng không sẽ buộc phải kiểm tra xét nghiệm PCR và không cho hành khách lên máy bay nếu không xuất trình giấy tờ chứng minh. Những người không có kết quả xét nghiệm PCR sẽ phải làm xét nghiệm trong vòng 36 giờ sau khi đến và phải trình kết quả với cảnh sát địa phương.

Ireland cũng sẽ hủy bỏ hệ thống cách ly bắt buộc tại khách sạn cũng như cách ly bắt buộc tại nhà đối với du khách quốc tế.

Từ ngày 22/10, hầu hết các hạn chế phòng, chống COVID-19 tại Ireland sẽ được dỡ bỏ, theo đó, nước này sẽ không hạn chế số người tham gia các sự kiện ngoài trời, đám cưới hay các sự kiện tôn giáo. Cũng theo các biện pháp mới, các câu lạc bộ đêm sẽ được mở cửa lần đầu tiên sau khi dịch bệnh bùng phát.

Tuy nhiên, người dân vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Theo Reuters