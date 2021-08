ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông dựa trên luật quốc tế

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến đã ra thông cáo chung, trong đó có đề cập đến tình hình Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 ( AMM-54 ) theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong thông cáo chung, một số Bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại về việc cải tạo đất, các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực, bao gồm gây thiệt hại môi trường biển, làm xói mòn lòng tin, làm gia tăng căng thẳng, và có thể hủy hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Hội nghị đã tái khẳng định sự cần thiết tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, đồng thời tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Bên cạnh đó, Hội nghị tiếp tục khẳng định nhu cầu theo đuổi giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên tranh chấp và tất cả các quốc gia khác phi quân sự hóa và tự kiềm chế tiến hành mọi hoạt động, trong đó có cả những hoạt động được đề cập trong Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) năm 2002, nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng tại Biển Đông.

Ngoài ra, Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông , đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC.

Hội nghị hoan nghênh mối quan hệ hợp tác không ngừng được cải thiện giữa ASEAN và Trung Quốc , cũng như những tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán thực chất nhằm sớm đúc kết Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982, trong khung thời gian được hai bên nhất trí.

Hội nghị hoan nghênh việc nối lại các cuộc đàm phán về Văn bản Dự thảo Đàm phán COC Duy nhất (SDNT), với kết quả đạt được là thỏa thuận tạm thời về Phần mở đầu của thỏa thuận sau một thời gian đình trệ do đại dịch COVID-19.

Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết duy trì và thúc đẩy một môi trường có lợi cho các cuộc đàm phán COC và hoan nghênh các biện pháp thiết thực có thể làm giảm căng thẳng và nguy cơ tai nạn, hiểu lầm và tính toán sai lầm.

Cuối cùng, Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các biện pháp xây dựng lòng tin và phòng ngừa nhằm tăng cường lòng tin giữa các bên, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982.

Theo TTXVN